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Пожар около столицы ЮАР усилился

Пожар около столицы ЮАР усилился

Пожарным может потребоваться не менее двух дней, чтобы потушить крупный пожар около столицы ЮАР Кейптауна, сообщил мэр города Дэн Плато. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:25

2021-04-19T20:25

2021-04-19T20:26

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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Пожарным может потребоваться не менее двух дней, чтобы потушить крупный пожар около столицы ЮАР Кейптауна, сообщил мэр города Дэн Плато.Ранее сообщалось, что пожар начался на склонах Столовой горы недалеко от южноафриканской столицы в воскресенье утром. Огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Из-за него была закрыта трасса N3, связывающая столицу страны и город Дурбан.В результате пожара были полностью уничтожены ресторан и чайный сад рядом со знаменитым мемориалом южноафриканскому политику Сесилу Родсу."Этот пожар займет не один или два дня", - сказал Плато в ходе брифинга.По его словам, за последние несколько часов пожар усилился, на данный момент его площадь достигает 500 гектаров. Ситуацию усугубляет ветер скоростью от 16 до 18 метров в секунду. На данный момент на месте работают от 4 до 5 тысяч пожарных, которым помогают добровольцы.Представитель Южноафриканских национальных парков Рэй Такули также заявил РИА Новости, что ситуацию с пожаром осложняет ветер.Он рассказал, что местные жители и представители бизнеса помогают тем, кто занимается тушением пожара.

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кейптаун, юар, в мире