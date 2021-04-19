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Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:17
2021-04-19T14:17
европарламент
манфред вебер
северный поток — 2
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
европейская народная партия
сша
грузия
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на востоке Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.По мнению Вебера, министры иностранных дел стран Евросоюза должны направить России "однозначный сигнал". "Если ситуация на востоке Украины обострится, мы больше не сможем придерживаться "Северного потока 2", - сказал он медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Депутат также считает, что Россия причастна к кибератакам, покушениям на убийство и проводит кампанию по дезинформации, и ее действия представляют "реальную угрозу ЕС и Западу".Схожее с Ведером мнение высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф газете Passauer Neuen Presse. По его мнению, Россия готовит условия для военного вмешательства, и Евросоюз должен дать понять, что в случае нападения санкции будут расширены. "В таком случае реализацию проекта "Северный поток 2" нужно будет сразу же остановить, это очевидно", - заявил политик.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсудят кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года, а также здоровье Алексея Навального, ситуацию в Грузии, Мьянме и Мозамбике.
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европарламент, манфред вебер, северный поток — 2, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, европейская народная партия, сша, грузия, украина, в мире

Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"

14:17 19.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на востоке Украины.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
По мнению Вебера, министры иностранных дел стран Евросоюза должны направить России "однозначный сигнал". "Если ситуация на востоке Украины обострится, мы больше не сможем придерживаться "Северного потока 2", - сказал он медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Депутат также считает, что Россия причастна к кибератакам, покушениям на убийство и проводит кампанию по дезинформации, и ее действия представляют "реальную угрозу ЕС и Западу".
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Схожее с Ведером мнение высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф газете Passauer Neuen Presse. По его мнению, Россия готовит условия для военного вмешательства, и Евросоюз должен дать понять, что в случае нападения санкции будут расширены. "В таком случае реализацию проекта "Северный поток 2" нужно будет сразу же остановить, это очевидно", - заявил политик.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсудят кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года, а также здоровье Алексея Навального, ситуацию в Грузии, Мьянме и Мозамбике.
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ЕвропарламентМанфред ВеберСеверный поток — 2ЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвропейская народная партияСШАГрузияУкраинаВ мире
 
 
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