https://ria.ru/20210419/potok-1728936842.html

Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"

Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"

Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:17

2021-04-19T14:17

2021-04-19T14:17

европарламент

манфред вебер

северный поток — 2

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

европейская народная партия

сша

грузия

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на востоке Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.По мнению Вебера, министры иностранных дел стран Евросоюза должны направить России "однозначный сигнал". "Если ситуация на востоке Украины обострится, мы больше не сможем придерживаться "Северного потока 2", - сказал он медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Депутат также считает, что Россия причастна к кибератакам, покушениям на убийство и проводит кампанию по дезинформации, и ее действия представляют "реальную угрозу ЕС и Западу".Схожее с Ведером мнение высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф газете Passauer Neuen Presse. По его мнению, Россия готовит условия для военного вмешательства, и Евросоюз должен дать понять, что в случае нападения санкции будут расширены. "В таком случае реализацию проекта "Северный поток 2" нужно будет сразу же остановить, это очевидно", - заявил политик.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсудят кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года, а также здоровье Алексея Навального, ситуацию в Грузии, Мьянме и Мозамбике.

https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html

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сша

грузия

украина

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европарламент, манфред вебер, северный поток — 2, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, европейская народная партия, сша, грузия, украина, в мире