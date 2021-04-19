https://ria.ru/20210419/potok-1728884707.html

Эксперт оценил влияние отношений России и Чехии на "Северный поток — 2"

Эксперт оценил влияние отношений России и Чехии на "Северный поток — 2"

Ситуация вокруг отношений Чехии и РФ может задеть проект "Северный поток 2" в свете эскалации напряженности между Россией и Западом, считает доцент кафедры... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:26

2021-04-19T10:26

2021-04-19T11:42

nord stream 2 ag

ян гамачек

северный поток — 2

нед прайс

газпром

евросоюз

джо байден

москва

германия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг отношений Чехии и РФ может задеть проект "Северный поток 2" в свете эскалации напряженности между Россией и Западом, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает Чехию в ее решительном ответе на "подрывные действия России", которые, по его словам, ставят под угрозу, в том числе, энергетическую безопасность."Это вписывается сейчас в общую картину эскалации отношений между Россией и Западом. Происходит ухудшение отношений не только с Соединенными Штатами, но и со странами Евросоюза. Понятно, что (ухудшение отношений – ред.) по наклонной может задеть и "Северный поток 2", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя возможность давления США на ЕС по энергопроекту из-за обвинений Праги в адрес Москвы.По его словам, все действия идут сейчас по "классическому сценарию эскалации": меры - контрмеры. Каневский считает, что отдельные отношения между странами Евросоюза и Россией никуда не исчезнут.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против трубопровода все еще обсуждаются."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html

https://ria.ru/20210416/potok-1728619573.html

https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html

москва

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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