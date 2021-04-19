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При взрыве газа в Нижегородской области пострадали семь человек

При взрыве газа в Нижегородской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T23:47

2021-04-19T23:47

2021-04-19T23:51

взрыв в жилом доме в нижегородской области

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области, сообщает МЧС РФ.Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В результате взрыва газа пострадали трое, один человек может находиться под завалами. На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров.Работают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация жильцов. Причиной взрыва и пожара, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования."По уточненной информации, в результате происшествия пострадали семь человек. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 32 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент горит кровля дома, площадь составляет 900 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники.

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россия

нижегородская область

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия