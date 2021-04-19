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Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Один из пострадавших при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое –... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:01
2021-04-19T23:11
взрыв в жилом доме в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое – переломы позвоночника, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В результате взрыва газа пострадали трое, один человек может находиться под завалами. На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. Работают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация жильцов. Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования."Прибывший на место ЧП министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший – предварительно с переломом позвоночника – госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф, а также специалисты-медики из Дальнего Константинова и Перевоза. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим и подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

23:01 19.04.2021 (обновлено: 23:11 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое – переломы позвоночника, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В результате взрыва газа пострадали трое, один человек может находиться под завалами. На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. Работают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация жильцов. Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования.
"Прибывший на место ЧП министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший – предварительно с переломом позвоночника – госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работают бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф, а также специалисты-медики из Дальнего Константинова и Перевоза. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим и подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.
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