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МИД напомнил об имуществе Чехии из-за идеи отнять землю дипмиссии в Праге
МИД напомнил об имуществе Чехии из-за идеи отнять землю дипмиссии в Праге
МИД России напомнил чешской стороне о ее недвижимости в центре Москвы после "земельных претензий" Праги. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T20:29
2021-04-20T00:42
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МИД России напомнил чешской стороне о ее недвижимости в центре Москвы после "земельных претензий" Праги.Ранее староста района "Прага-7" Ян Чижински заявил, что власти требуют от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.Как отметили дипломаты, участки посольства в чешской столице выделили СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений."Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть", — сказано в сообщении.Высылка дипломатов и обвинения спецслужбВ субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. Кроме того, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. А госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги. Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире

МИД напомнил об имуществе Чехии из-за идеи отнять землю дипмиссии в Праге

20:29 19.04.2021 (обновлено: 00:42 20.04.2021)
 
© REUTERS / David W CernyСотрудник полиции у здания посольства России в Праге, Чехия
Сотрудник полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / David W Cerny
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МИД России напомнил чешской стороне о ее недвижимости в центре Москвы после "земельных претензий" Праги.
Ранее староста района "Прага-7" Ян Чижински заявил, что власти требуют от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство.

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", — говорится в официальном аккаунте МИД в Telegram.

Как отметили дипломаты, участки посольства в чешской столице выделили СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.
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"Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть", — сказано в сообщении.

Высылка дипломатов и обвинения спецслужб

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. Кроме того, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. А госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги. Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
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