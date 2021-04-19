https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728893126.html

В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатов

В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатов

В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:08

2021-04-19T11:08

2021-04-19T11:08

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чехия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники носят по территории посольства коробки, возят деревянные ящики на тележках. Крупные мужчины, общающиеся на чешском, вынесли из дверей одного корпуса детский велосипед, чтобы убрать его в багажник автомобиля с дипномерами.Увеличивается количество машин на территории, автомобили въезжают в ворота и паркуются у главного входа. К одному из корпусов подъехал микроавтобус.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Грузовик у чешского посольства в Москве, откуда высылают 20 дипломатов У чешского посольства в Москве, которое к вечеру должны покинуть 20 дипломатов, грузовик для переезда. 2021-04-19T11:08 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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