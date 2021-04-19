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В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатов
В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатов
В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:08
2021-04-19T11:08
россия
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники носят по территории посольства коробки, возят деревянные ящики на тележках. Крупные мужчины, общающиеся на чешском, вынесли из дверей одного корпуса детский велосипед, чтобы убрать его в багажник автомобиля с дипномерами.Увеличивается количество машин на территории, автомобили въезжают в ворота и паркуются у главного входа. К одному из корпусов подъехал микроавтобус.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
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РИА Новости
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353
60
Грузовик у чешского посольства в Москве, откуда высылают 20 дипломатов
У чешского посольства в Москве, которое к вечеру должны покинуть 20 дипломатов, грузовик для переезда.
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россия, москва, чехия, в мире

В посольстве Чехии пакуют вещи после сообщения о высылке дипломатов

11:08 19.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В посольстве Чехии в Москве, которое к вечеру понедельника должны покинуть 20 дипломатов, идет погрузка имущества.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники носят по территории посольства коробки, возят деревянные ящики на тележках. Крупные мужчины, общающиеся на чешском, вынесли из дверей одного корпуса детский велосипед, чтобы убрать его в багажник автомобиля с дипномерами.
Увеличивается количество машин на территории, автомобили въезжают в ворота и паркуются у главного входа. К одному из корпусов подъехал микроавтобус.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в минувшую субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
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