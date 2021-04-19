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Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию
Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин уже два дня проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию, в том числе с главой правительства, некоторыми... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T21:43
2021-04-19T21:43
2021-04-19T22:41
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже два дня проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию, в том числе с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов.Мероприятие пройдет в "Манеже" 21 апреля.По его словам, участники встреч в целом подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям" — социальной сфере, проектам инфраструктурного развития."Поэтому давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил", — предложил Путин.Послание Федеральному собраниюРаз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
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россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
уже два дня проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию, в том числе с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов.
Мероприятие пройдет в "Манеже
" 21 апреля.
"Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному собранию. И вчера с некоторыми коллегами разговаривал, и сегодня — уже по несколько раз", — сказал Путин на совещании.
По его словам, участники встреч в целом подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям" — социальной сфере, проектам инфраструктурного развития.
"Поэтому давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил", — предложил Путин.
Послание Федеральному собранию
Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы
, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.