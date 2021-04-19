https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
Синоптики рассказали о погоде в мае
Синоптики рассказали о погоде в мае
Метеорологи прогнозируют теплый май в России, но не исключены небольшие периоды холодной погоды, среднесуточная температура воздуха в большинстве регионов... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:36
2021-04-19T15:36
2021-04-19T18:22
россия
юрий варакин
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Метеорологи прогнозируют теплый май в России, но не исключены небольшие периоды холодной погоды, среднесуточная температура воздуха в большинстве регионов страны будет в пределах климатической нормы, теплее обычного будет в Якутии, говорится в сообщении Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра."Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы. В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем", - приводятся в сообщении слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.Специалисты также отметил, что на Дальнем Востоке температура будет соответствовать климатическим нормам для этого месяца. В среднем +5-10 градусов в ночные часы и +12-15 днем."Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районов Якутии. Там среднесуточная температура ожидается до +10 градусов", - отмечается в сообщении.По прогнозам Росгидромета, количество осадков будет в пределах нормы."Определенный дефицит прогнозируем лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи", - уточнил Варакин.
https://ria.ru/20210414/leto-1728170510.html
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россия, юрий варакин, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край, общество