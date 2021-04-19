https://ria.ru/20210419/podrostok-1728880863.html
Стало известно о состоянии выжившего в ДТП в Новочеркасске подростка
Стало известно о состоянии выжившего в ДТП в Новочеркасске подростка
Подросток, выживший в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:56
2021-04-19T09:56
2021-04-19T09:56
дтп под ростовом-на-дону
авто
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, выживший в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными.Раннее было уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html
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дтп под ростовом-на-дону, авто, происшествия