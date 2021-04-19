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Стало известно о состоянии выжившего в ДТП в Новочеркасске подростка
Стало известно о состоянии выжившего в ДТП в Новочеркасске подростка
Подросток, выживший в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:56
2021-04-19T09:56
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, выживший в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными.Раннее было уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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дтп под ростовом-на-дону, авто, происшествия

Стало известно о состоянии выжившего в ДТП в Новочеркасске подростка

09:56 19.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области / Перейти в фотобанкАвтомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии
Автомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подросток, выживший в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации в состоянии комы, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.
В воскресенье рано утром Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными.
"Выживший подросток в коме. Состояние без изменения", - сказал собеседник агентства.
Раннее было уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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