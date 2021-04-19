Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/pobeda-1728973753.html
Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций
Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций
Злоумышленникам, планирующим провокации на предстоящем онлайн-шествии "Бессмертного полка", следует учесть, что теперь за это можно отправиться в колонию,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:17
2021-04-19T17:17
россия
акция "бессмертный полк"
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587662076_0:21:1501:865_1920x0_80_0_0_e9817085c359df0568264b23c7fc75db.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Злоумышленникам, планирующим провокации на предстоящем онлайн-шествии "Бессмертного полка", следует учесть, что теперь за это можно отправиться в колонию, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров."Раз в этом году мы решили вновь провести "Бессмертный полк онлайн", обращаю внимание тех, кто ради шутки или из других соображений хочет осквернить наши ряды. Основательно необходимо подумать, дорогие друзья, готовы ли вы нести наказания за такие преступления, предусмотренные законом России?" - сказал Макаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Организатор акции напомнил, что в марте 2021 года президент РФ подписал закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма: вплоть до лишения свободы со штрафами до 3 миллионов рублей.Онлайн-шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Организаторы рассчитывают, что в прежнем формате акция состоится 24 июня.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
https://ria.ru/20210419/pobeda-1728971474.html
https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587662076_160:0:1339:884_1920x0_80_0_0_09bbf077125d54ab0a1e2c48688f9bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, акция "бессмертный полк", следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций

17:17 19.04.2021
 
© Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Злоумышленникам, планирующим провокации на предстоящем онлайн-шествии "Бессмертного полка", следует учесть, что теперь за это можно отправиться в колонию, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.
"Раз в этом году мы решили вновь провести "Бессмертный полк онлайн", обращаю внимание тех, кто ради шутки или из других соображений хочет осквернить наши ряды. Основательно необходимо подумать, дорогие друзья, готовы ли вы нести наказания за такие преступления, предусмотренные законом России?" - сказал Макаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
17:03
Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Организатор акции напомнил, что в марте 2021 года президент РФ подписал закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма: вплоть до лишения свободы со штрафами до 3 миллионов рублей.
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Организаторы рассчитывают, что в прежнем формате акция состоится 24 июня.
СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
16:19
Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"
 
РоссияАкция "Бессмертный полк"Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния