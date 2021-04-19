https://ria.ru/20210419/pobeda-1728973753.html

Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций

Организаторы "Бессмертного полка онлайн" предостерегли от провокаций

Злоумышленникам, планирующим провокации на предстоящем онлайн-шествии "Бессмертного полка", следует учесть, что теперь за это можно отправиться в колонию,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:17

2021-04-19T17:17

2021-04-19T17:17

россия

акция "бессмертный полк"

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Злоумышленникам, планирующим провокации на предстоящем онлайн-шествии "Бессмертного полка", следует учесть, что теперь за это можно отправиться в колонию, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров."Раз в этом году мы решили вновь провести "Бессмертный полк онлайн", обращаю внимание тех, кто ради шутки или из других соображений хочет осквернить наши ряды. Основательно необходимо подумать, дорогие друзья, готовы ли вы нести наказания за такие преступления, предусмотренные законом России?" - сказал Макаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Организатор акции напомнил, что в марте 2021 года президент РФ подписал закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма: вплоть до лишения свободы со штрафами до 3 миллионов рублей.Онлайн-шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Организаторы рассчитывают, что в прежнем формате акция состоится 24 июня.СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости говорил, что люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

https://ria.ru/20210419/pobeda-1728971474.html

https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, акция "бессмертный полк", следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество