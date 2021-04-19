https://ria.ru/20210419/pobeda-1728971474.html

Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:03

2021-04-19T17:03

2021-04-19T17:03

россия

акция "бессмертный полк"

елена цунаева

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева."Подача заявок на "Бессмертный полк онлайн" стартует уже сегодня", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"По ее словам, заявку можно подать на сайте 2021.polkrf.ru."В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции", - отметила Цунаева.По ее словам, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. "Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени", - добавила Цунаева.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/kreml-1728221473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, акция "бессмертный полк", елена цунаева, общество