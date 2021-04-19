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Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:03
2021-04-19T17:03
россия
акция "бессмертный полк"
елена цунаева
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева."Подача заявок на "Бессмертный полк онлайн" стартует уже сегодня", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"По ее словам, заявку можно подать на сайте 2021.polkrf.ru."В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции", - отметила Цунаева.По ее словам, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. "Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени", - добавила Цунаева.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html
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россия, акция "бессмертный полк", елена цунаева, общество

Открылся прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

17:03 19.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
"Подача заявок на "Бессмертный полк онлайн" стартует уже сегодня", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Организаторы назвали дату проведения "Бессмертного полка"
По ее словам, заявку можно подать на сайте 2021.polkrf.ru.
"В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции", - отметила Цунаева.
По ее словам, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. "Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени", - добавила Цунаева.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
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РоссияАкция "Бессмертный полк"Елена ЦунаеваОбщество
 
 
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