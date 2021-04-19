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https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html
В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer
В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer
Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:36
2021-04-19T16:42
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
pfizer, inc.
эстония
вакцинация
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNtech, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства."Ночью после вакцинации у него возникли нарушение вкусовой чувствительности, нарушение глотания, потливость, на второй день рвота, на третий день падение кровяного давления и обморок. В больнице у пациента диагностировали инфаркт сердечной мышцы, в результате которого произошла скоропостижная смерть", - говорится в сообщении.Хотя по оценке лечащего врача скончавшегося мужчины связь смерти человека с вакциной Comirnaty не является вероятной, департамент считает, что "обезвоживание могло способствовать сердечной недостаточности и возникновению инфаркта".Всего на прошлой неделе департамент получил 31 сообщение о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, из них два случая относились к категории серьезных.У одного пациента возник отек гортани через семь минут после первой дозы вакцины, пациент нуждался в лечении и поправился. Второй пациент упал в обморок и получил травму черепа на пятый день после первой дозы вакцины — этот пациент тоже поправляется, отмечает департамент.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 288 273 человека, что составляет 21,69% от всего населения страны, при этом 85 397 человек получили уже обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210327/pfizer-1603132086.html
https://ria.ru/20210314/privivka-1601120643.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, pfizer, inc., эстония, вакцинация, в мире

В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer

16:36 19.04.2021 (обновлено: 16:42 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNtech, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Ночью после вакцинации у него возникли нарушение вкусовой чувствительности, нарушение глотания, потливость, на второй день рвота, на третий день падение кровяного давления и обморок. В больнице у пациента диагностировали инфаркт сердечной мышцы, в результате которого произошла скоропостижная смерть", - говорится в сообщении.
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27 марта, 18:04Распространение коронавируса
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Хотя по оценке лечащего врача скончавшегося мужчины связь смерти человека с вакциной Comirnaty не является вероятной, департамент считает, что "обезвоживание могло способствовать сердечной недостаточности и возникновению инфаркта".
Всего на прошлой неделе департамент получил 31 сообщение о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, из них два случая относились к категории серьезных.
У одного пациента возник отек гортани через семь минут после первой дозы вакцины, пациент нуждался в лечении и поправился. Второй пациент упал в обморок и получил травму черепа на пятый день после первой дозы вакцины — этот пациент тоже поправляется, отмечает департамент.
Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 288 273 человека, что составляет 21,69% от всего населения страны, при этом 85 397 человек получили уже обе дозы вакцины.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыPfizer, Inc.ЭстонияВакцинацияВ мире
 
 
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