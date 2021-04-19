https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html

В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer

В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer

Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:36

2021-04-19T16:36

2021-04-19T16:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNtech, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства."Ночью после вакцинации у него возникли нарушение вкусовой чувствительности, нарушение глотания, потливость, на второй день рвота, на третий день падение кровяного давления и обморок. В больнице у пациента диагностировали инфаркт сердечной мышцы, в результате которого произошла скоропостижная смерть", - говорится в сообщении.Хотя по оценке лечащего врача скончавшегося мужчины связь смерти человека с вакциной Comirnaty не является вероятной, департамент считает, что "обезвоживание могло способствовать сердечной недостаточности и возникновению инфаркта".Всего на прошлой неделе департамент получил 31 сообщение о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, из них два случая относились к категории серьезных.У одного пациента возник отек гортани через семь минут после первой дозы вакцины, пациент нуждался в лечении и поправился. Второй пациент упал в обморок и получил травму черепа на пятый день после первой дозы вакцины — этот пациент тоже поправляется, отмечает департамент.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 288 273 человека, что составляет 21,69% от всего населения страны, при этом 85 397 человек получили уже обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210327/pfizer-1603132086.html

https://ria.ru/20210314/privivka-1601120643.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, pfizer, inc., эстония, вакцинация, в мире