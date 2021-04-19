https://ria.ru/20210419/peterburg-1728918317.html

На Петербургском юридическом форуме обсудят постпандемийный мир

На Петербургском юридическом форуме обсудят постпандемийный мир

На Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет с 18 по 22 мая, в онлайн-формате, обсудят модернизацию права на фоне эпидемиологической... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:58

2021-04-19T12:58

2021-04-19T12:58

россия

петербургский международный юридический форум

михаил гальперин

дмитрий медведев

европейский суд по правам человека

константин чуйченко

оон

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет с 18 по 22 мая, в онлайн-формате, обсудят модернизацию права на фоне эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.В программу форума включены обсуждения одиннадцати основных тем, среди которых международное, частное и публичное право, инвестиции и наука, банкротство и разрешение судебных и арбитражных споров.К участию в мероприятиях ПМЮФ приглашены зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин, секретарь комиссии ООН по праву международной торговли Анна Жубан-Бре и другие.Организаторы отмечают, что форум пройдет в формате телемарафона, наполненного динамичными и интерактивными форматами.

https://ria.ru/20210401/prava-1603796427.html

россия

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2021

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россия, петербургский международный юридический форум, михаил гальперин, дмитрий медведев, европейский суд по правам человека, константин чуйченко, оон