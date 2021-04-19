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https://ria.ru/20210419/peterburg-1728896145.html
СК завел дело после падения лепнины на коляску с ребенком в Петербурге
СК завел дело после падения лепнины на коляску с ребенком в Петербурге
Следователи завели уголовное дело после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:23
2021-04-19T11:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщается на сайте СК по региону.Ранее сообщалось, что с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком упала лепнина. Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 138 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По данным СК, работники ООО "Жилкомсервис №3 Московского района" ненадлежащим образом обеспечивали техсостояние многоквартирного жилого дома, из-за чего 17 апреля с балкона, расположенного на пятом этаже, произошло отслоение и падение фрагмента лепнины."Двухлетнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210417/rebenok-1728757003.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

СК завел дело после падения лепнины на коляску с ребенком в Петербурге

11:23 19.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после падения лепнины с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что с фасада дома в Санкт-Петербурге на коляску с двухлетним ребенком упала лепнина. Инцидент произошел у дома №167 на Московском проспекте.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:46
В Петербурге лепнина упала на коляску с ребенком
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 138 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным СК, работники ООО "Жилкомсервис №3 Московского района" ненадлежащим образом обеспечивали техсостояние многоквартирного жилого дома, из-за чего 17 апреля с балкона, расположенного на пятом этаже, произошло отслоение и падение фрагмента лепнины.
"Двухлетнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавляется в сообщении.
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