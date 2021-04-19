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В Кремле прокомментировали план покушения на Лукашенко
В Кремле прокомментировали план покушения на Лукашенко
В Кремле
2021-04-19T13:54
2021-04-19T23:22
россия
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Планы в отношении попытки госпереворота в Белоруссии обсуждались абсолютно конкретные и деструктивные, и это говорит о большой опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вопрос, какие данные есть у Кремля о причастности администрации Джо Байдена к покушению, о котором говорил Александр Лукашенко, Песков оставил без комментариев."Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - сказал он.На уточняющий вопрос, означает ли задержание лиц, готовящих переворот, то, что ФСБ лучше, чем ЦРУ, Песков ответил, что "это надо у ЦРУ спрашивать".Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
https://ria.ru/20210419/zagovor-1728928052.html
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россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали план покушения на Лукашенко

13:54 19.04.2021 (обновлено: 23:22 19.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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В Кремле
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Планы в отношении попытки госпереворота в Белоруссии обсуждались абсолютно конкретные и деструктивные, и это говорит о большой опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что здесь можно какое-то сослагательное наклонение употреблять. Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные. Вот это то, что можно сказать с уверенностью. Поэтому конечно, это говорит о большой опасности", - сказал Песков в ответ на вопрос, какие могли бы быть последствия, если бы план по госперевороту в Белоруссии удался, и как бы в этом случае повела себя Россия.
Вопрос, какие данные есть у Кремля о причастности администрации Джо Байдена к покушению, о котором говорил Александр Лукашенко, Песков оставил без комментариев.
"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:37
МИД связал высылку дипломатов из Чехии с раскрытием заговора в Белоруссии
На уточняющий вопрос, означает ли задержание лиц, готовящих переворот, то, что ФСБ лучше, чем ЦРУ, Песков ответил, что "это надо у ЦРУ спрашивать".
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 20:53
В КГБ Белоруссии рассказали детали дела о покушении на Лукашенко
 
РоссияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
 
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