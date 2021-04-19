https://ria.ru/20210419/perevorot-1728910481.html

Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае

Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае

Миллиардер Олег Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае со стороны китайского угольного бизнеса, который активно сопротивляется попыткам властей... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:28

2021-04-19T12:28

2021-04-19T12:28

россия

джо байден

олег дерипаска

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае со стороны китайского угольного бизнеса, который активно сопротивляется попыткам властей ограничить вредные выбросы."В преддверии климатического саммита странам стоило бы обратить внимание на то, что потребление угля только растет: например, увеличивается оно в Китае, производители которого сжигают половину всего угля, а также в Индии. Очевидно, что Парижские соглашения не выполняются", - написал миллиардер в своем телеграм-канале.Президент США Джо Байден в конце марта пригласил мировых лидеров на переговоры по климату, встреча пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля. В числе приглашенных на предстоящий климатический саммит есть лидеры России и Китая."Станет ли грядущий саммит по-настоящему действенным инструментом в борьбе с глобальным потеплением — это насущный вопрос", – считает Дерипаска. По его словам, все инструменты этой борьбы давно известны: это повышение углеродных налогов до 75-100 долларов за тонну выбросов, доведение доли атомный энергетики до 50% и закрытие "варварских" угольных станций и котельных."Если Китай и впрямь намерен добиться карбоновой нейтральности к 2060 году, как это было неоднократно обещано, — в ближайшее время работа по этим направлениям должна кратно усилиться", – уверен российский предприниматель.

https://ria.ru/20201213/vybrosy-1589015710.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

китай

сша

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россия, джо байден, олег дерипаска, китай, сша, в мире