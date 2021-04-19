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Украина призвала Россию определить позицию в переговорах по Донбассу
Украина призвала Россию определить позицию в переговорах по Донбассу
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников утверждает, что представители российской делегации в трехсторонней РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:21
2021-04-19T10:21
россия
алексей резников
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
москва
минск
в мире
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников утверждает, что представители российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не имеют собственной позиции и "сидят перепуганные"."Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", — цитирует Резникова сайт телеканала "Украина24".По словам Резникова, Россия должна определиться со своей позицией в переговорах. "Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, — это представитель президента (Владимира – ред.) Путина в политических советниках в "нормандском формате". Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", — сказал он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Москва не раз обращала внимание на то, что украинские власти не соблюдают минские соглашения по Донбассу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
https://ria.ru/20210417/tekhnika-1728724824.html
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россия, алексей резников, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, москва, минск, в мире

Украина призвала Россию определить позицию в переговорах по Донбассу

10:21 19.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно без стекол, затянутое полиэтиленовой пленкой, в одном из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке
Окно без стекол, затянутое полиэтиленовой пленкой, в одном из домов поселка шахты Глубокая в Горловке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников утверждает, что представители российской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не имеют собственной позиции и "сидят перепуганные".
"Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", — цитирует Резникова сайт телеканала "Украина24".
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По словам Резникова, Россия должна определиться со своей позицией в переговорах. "Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, — это представитель президента (Владимира – ред.) Путина в политических советниках в "нормандском формате". Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", — сказал он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Москва не раз обращала внимание на то, что украинские власти не соблюдают минские соглашения по Донбассу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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