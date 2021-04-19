https://ria.ru/20210419/patrushev-1728997616.html

Патрушев обсудил с помощником Байдена Договор по открытому небу

Патрушев обсудил с помощником Байдена Договор по открытому небу

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:41

2021-04-19T19:41

2021-04-19T19:41

джейк салливан

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по открытому небу, сообщает Совбез РФ.Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны."Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, сша