https://ria.ru/20210419/patrushev-1728997616.html
Патрушев обсудил с помощником Байдена Договор по открытому небу
Патрушев обсудил с помощником Байдена Договор по открытому небу
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:41
2021-04-19T19:41
2021-04-19T19:41
джейк салливан
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан обсудили проблемы, связанные с участием РФ и США в Договоре по открытому небу, сообщает Совбез РФ.Телефонный разговор состоялся 19 апреля по инициативе американской стороны."Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ab899c67e1a56f83bb6dccf750ed1f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейк салливан, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, сша