https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html

В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных

В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных

Основное отличие электронных паспортов от обычных - формат изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:05

2021-04-19T03:05

2021-04-19T03:22

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основное отличие электронных паспортов от обычных - формат изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук, сообщили РИА Новости в МВД."Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации - ред.) от действующего "бумажного" - формат изготовления в виде пластиковой карты", - говорится в ответе ведомства на запрос.В МВД также уточнили, в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца.В МВД пояснили, что кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись.В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года.Выдавать их будут по желанию граждан, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов.Как сообщалось ранее, пока власти не рассматривают вариант замены загранпаспортов, однако рассчитывают, что в страны, в которые россиян впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу.Предполагается, что электронный паспорт позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

https://ria.ru/20210405/pasport-1604355156.html

https://ria.ru/20210103/zhirinovskiy-1591873887.html

россия

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2021

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество