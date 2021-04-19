https://ria.ru/20210419/otvetstvennost-1728989245.html
Роскомнадзор предупредил об ответственности за призывы к митингам
Роскомнадзор предупредил об ответственности за призывы к митингам
Роскомнадзор напомнил об ответственности за призывы к несогласованным акциям. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:43
2021-04-19T18:43
2021-04-19T20:21
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
технологии
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Роскомнадзор напомнил об ответственности за призывы к несогласованным акциям.Как отмечается на сайте федеральной службы, ее сотрудники выявили в социальных сетях, СМИ и других интернет-платформах материалы с запрещенной информацией подобного характера. Ее распространение недопустимо. "Напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов", — говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, согласно статье 13.41 КоАП России нарушение порядка ограничения доступа к такой информации грозит административной ответственностью в виде штрафа на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до одной десятой от совокупного размера суммы годовой выручки компании.Ранее МВД призвало россиян воздержаться от участия в незаконных протестах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило после призывов сторонников Алексея Навального выходить на улицы 21 апреля.Об ответственности за участие в таких мероприятиях предупредила и Генпрокуратура. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правоохранительные органы примут меры, а всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728926684.html
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)