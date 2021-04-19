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ФСБ провела рейд против подпольных оружейников
ФСБ провела рейд против подпольных оружейников
В России прошел рейд против подпольных оружейников, силовики изъяли 222 пистолета и пулемета, артиллерийские снаряды и гранаты, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:50
2021-04-19T12:03
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России прошел рейд против подпольных оружейников, силовики изъяли 222 пистолета и пулемета, артиллерийские снаряды и гранаты, сообщили в ФСБ."Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту &lt;...&gt; Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских", — говорится в релизе.Операция прошла по всей стране, от Москвы и области до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, Приморье и Хабаровском крае на востоке.Среди изъятого оружия три пулемета (РПД и ДП-27), шесть автоматов Калашникова различных модификаций, пистолеты-пулеметы (как времен войны – ППШ, так и современные – "Кедр"), винтовки, карабины и ружья (от винтовок Мосина до СВД), пистолеты, револьверы, в том числе иностранные Glock, SIGSauer.Также у подпольных оружейников обнаружили 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат (Ф-1, РГД-5 и другие), две минометные мины, около восьми тысяч патронов, 7,5 килограмма пороха и тротила.ФСБ регулярно проводит подобные рейды. Предыдущий состоялся в середине марта — в 28 регионах изъяли более 250 стволов. В начале февраля в 19 субъектах сотрудники ФСБ обнаружили почти 200 нелегальных единиц оружия, в том числе тяжелого.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728614052.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ провела рейд против подпольных оружейников

10:50 19.04.2021 (обновлено: 12:03 19.04.2021)
 
© ФСБ РоссииСотрудники правоохранительных органов во время рейда против подпольных оружейников. Кадр из видео
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда против подпольных оружейников. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© ФСБ России
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В России прошел рейд против подпольных оружейников, силовики изъяли 222 пистолета и пулемета, артиллерийские снаряды и гранаты, сообщили в ФСБ.
"Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту <...> Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских", — говорится в релизе.
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В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата
Операция прошла по всей стране, от Москвы и области до Вологодской и Псковской областей на севере, Ингушетии и Карачаево-Черкесии на юге, Приморье и Хабаровском крае на востоке.
Среди изъятого оружия три пулемета (РПД и ДП-27), шесть автоматов Калашникова различных модификаций, пистолеты-пулеметы (как времен войны – ППШ, так и современные – "Кедр"), винтовки, карабины и ружья (от винтовок Мосина до СВД), пистолеты, револьверы, в том числе иностранные Glock, SIGSauer.
Также у подпольных оружейников обнаружили 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат (Ф-1, РГД-5 и другие), две минометные мины, около восьми тысяч патронов, 7,5 килограмма пороха и тротила.
ФСБ регулярно проводит подобные рейды. Предыдущий состоялся в середине марта — в 28 регионах изъяли более 250 стволов. В начале февраля в 19 субъектах сотрудники ФСБ обнаружили почти 200 нелегальных единиц оружия, в том числе тяжелого.
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