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ВЦИОМ представил итоги опроса о потреблении россиянами БАДов и витаминов

ВЦИОМ представил итоги опроса о потреблении россиянами БАДов и витаминов

Половина россиян принимали витамины и минеральные вещества в течение 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:50

2021-04-19T16:50

2021-04-19T16:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 апр – Рабочая группа II Евразийского конгресса специализированных пищевых продуктов. Половина россиян принимали витамины и минеральные вещества в течение 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые презентовал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин на заседании рабочей группы по вопросам специализированных пищевых продуктов. Заседание было посвящено разработке проекта Стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030 года. Опрос ВЦИОМ был проведен 8 апреля 2021 года в формате формализованного телефонного интервью. В нем приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Погрешность расчета составила 2,5%. Согласно полученным данным, половина россиян (52%), так или иначе, принимала какие-либо витамины, минеральные вещества в течение последнего года. При этом, доля тех, кто употреблял витамины, практически одинакова как среди тех, кто считает свое питание правильным, так и среди тех, кто придерживается противоположной точки зрения (51%-53% респондентов, соответственно). Процент потребителей витаминов среди женщин оказался выше, чем среди мужчин – 61% против 40% таких опрошенных. Среди старших возрастных групп принимавших витамины было меньше, чем у людей молодого и средних возрастов (49%-53%). Говоря о практике потребления, Родин сообщил, что чаще всего потребители витаминов перед их приемом обращаются к врачу (51%) или к своему прошлому опыту приема (26%). Но только каждый десятый потребитель витаминов сдавал анализы (10%), столько же консультировались с фармацевтом (10%). "Постоянные потребители" витаминов при этом чаще обращаются за консультацией к медикам (64%). Опрос показал, что чуть более трети россиян полагает, что витамины можно принимать самостоятельно, без назначения врача (36%). При этом доля таких респондентов выше среди потребителей витаминов (44%). Более половины респондентов декларируют, что прием витаминов возможен только после назначения (58%), а чуть более трети допускают возможность самостоятельного приема (без назначения) (36%). Что же касается в целом рациона питания, то 57% опрошенных считают, что достаточно сбалансировано питаться, чтобы получать все необходимые для организма полезные вещества, витамины и минералы, в то время как 37% полагает, что полезных веществ, получаемых с пищей недостаточно. Доля тех, кто считает, что нужно дополнительно употреблять витамины выше среди тех, кто не считает свой рацион питания правильным (40%), женщин (46%), молодых людей 25-34 лет (44%), людей в возрасте 35-44 лет (41%), жителей городов-миллионников (41%) и средних городов (100-500 тысяч населения) (43%). "Но если мы посмотрим на продуктовые корзины россиян, то, наверное, с точки зрения витаминов, они вряд ли окажутся сбалансированными", - заметил Родин.В ходе обсуждения вопроса о потреблении витаминов и биоактивных добавок представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья Микин сделал акцент на том, пандемия коронавируса очень сильно изменила рынок БАД. "Потребление БАД в России отстает от общемирового. Если посмотреть на Японию, там 90% населения употребляет БАД, в Китае – 67%, в США – 66%. В России до пандемии регулярно употребляли БАД, согласно исследованию Ipsos, только 15%. При этом около 35% опрошенных врачей не рекомендовали своим пациентам употреблять БАД даже периодически", - рассказал он, отметив, что в 2020 году картина полностью изменилась. Микин привел данные DSM Group о том, что в 2020 году продажи добавок, поддерживающих функционирование иммунной системы, выросли на 124,4%, продажи витамина D увеличились в четыре раза, цинка – в три раза, витамина С – в два раза. Эксперт напомнил об инициативе Минпромторга провести эксперимент по маркировке БАДов средствами электронной идентификации. "Мы считаем, что это абсолютно правильная инициатива", - сказал он. При этом, по словам Микина, рост онлайн продаж предполагает, что люди покупают товары этой категории не только в России, но и на крупнейших мировых онлайн-платформах, таких как iHerb, AliExpress и т.д. "Поэтому мы считаем, что эти крупные маркет-плэйсы, зарекомендовавшие себя на российском рынке, должны также участвовать в маркировке, чтобы показать происхождение продукта и гражданам подтвердить, что продукт не фальсифицирован и произведен на качественных площадках", - заявил он, призвав также обратить внимание на необходимость стандартов качества для БАДов и витаминов по аналогии с фармацевтическим стандартом качества GMP. "Ведомства, такие как Минпромторг и Минсельхоз, должны озадачиться индустриальной политикой, увеличением стандартов качества биологически активных добавок. Такие стандарты контроля качества – маркировка – должны быть обязательно внедрены, особенно для онлайн-каналов продаж", - подытожил эксперт.Контактное лицо: Сотникова Виктория, + 79857833636Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы