https://ria.ru/20210419/opeka-1728874811.html
В России утвердили порядок мониторинга работы органов опеки
В России утвердили порядок мониторинга работы органов опеки
Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:54
2021-04-19T08:54
2021-04-19T11:33
реформа системы опеки
опека и попечительство
россия
анна кузнецова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности этой системы, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее детский омбудсмен во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки ежегодно растет, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки."Тема работы органов опеки и попечительства не сходит с уст уполномоченного по правам ребенка. Рост числа обращений, вопросов и проблем, связанных с деятельностью этого ведомства в последние годы, говорит о том, что в данном случае не просто накопилось много проблем, но недостаточно ресурсов для их решения. Безусловно, нужно решать и тактические задачи, а именно – реформирование органов опеки. С этим предложением мы обратились к президенту РФ, было принято положительное решение. Минпросвещения работает в рамках созданной рабочей группы, в которую мы тоже входим. Сейчас утвержден порядок мониторинга, который включает в себя 21 показатель, определены критерии эффективности работы органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.По ее словам, на сегодняшний день в организации работы органов опеки и попечительства нет единого подхода – в российских регионах эта деятельность выстроена по-разному, "а требования растут".Информации о видах нарушений в работе системы органов опеки, их соотношении, частоте возникновения сегодня предостаточно, подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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реформа системы опеки, опека и попечительство, россия, анна кузнецова, владимир путин, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России
, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности этой системы, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
.
Ранее детский омбудсмен во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки ежегодно растет, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки.
"Тема работы органов опеки и попечительства не сходит с уст уполномоченного по правам ребенка. Рост числа обращений, вопросов и проблем, связанных с деятельностью этого ведомства в последние годы, говорит о том, что в данном случае не просто накопилось много проблем, но недостаточно ресурсов для их решения. Безусловно, нужно решать и тактические задачи, а именно – реформирование органов опеки. С этим предложением мы обратились к президенту РФ, было принято положительное решение. Минпросвещения работает в рамках созданной рабочей группы, в которую мы тоже входим. Сейчас утвержден порядок мониторинга, который включает в себя 21 показатель, определены критерии эффективности работы органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.
По ее словам, на сегодняшний день в организации работы органов опеки и попечительства нет единого подхода – в российских регионах эта деятельность выстроена по-разному, "а требования растут".
Информации о видах нарушений в работе системы органов опеки, их соотношении, частоте возникновения сегодня предостаточно, подчеркнула Кузнецова.