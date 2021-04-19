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В России утвердили порядок мониторинга работы органов опеки
В России утвердили порядок мониторинга работы органов опеки
Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T08:54
2021-04-19T11:33
реформа системы опеки
опека и попечительство
россия
анна кузнецова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности этой системы, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее детский омбудсмен во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки ежегодно растет, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки."Тема работы органов опеки и попечительства не сходит с уст уполномоченного по правам ребенка. Рост числа обращений, вопросов и проблем, связанных с деятельностью этого ведомства в последние годы, говорит о том, что в данном случае не просто накопилось много проблем, но недостаточно ресурсов для их решения. Безусловно, нужно решать и тактические задачи, а именно – реформирование органов опеки. С этим предложением мы обратились к президенту РФ, было принято положительное решение. Минпросвещения работает в рамках созданной рабочей группы, в которую мы тоже входим. Сейчас утвержден порядок мониторинга, который включает в себя 21 показатель, определены критерии эффективности работы органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.По ее словам, на сегодняшний день в организации работы органов опеки и попечительства нет единого подхода – в российских регионах эта деятельность выстроена по-разному, "а требования растут".Информации о видах нарушений в работе системы органов опеки, их соотношении, частоте возникновения сегодня предостаточно, подчеркнула Кузнецова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201222/opeka-1590309617.html
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реформа системы опеки, опека и попечительство, россия, анна кузнецова, владимир путин, общество

В России утвердили порядок мониторинга работы органов опеки

08:54 19.04.2021 (обновлено: 11:33 19.04.2021)
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Fotolia / Khorzhevska
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок мониторинга работы органов опеки и попечительства утвержден в России, он включает 21 показатель, также разработаны критерии эффективности деятельности этой системы, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее детский омбудсмен во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки. По ее словам, число обращений с жалобами на работу органов опеки ежегодно растет, а "прокурорские проверки, работа следственных органов дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры". В качестве решения Кузнецова предложила президенту реформировать всю систему опеки.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 00:25
Кузнецова предложила усовершенствовать работу органов опеки в Крыму
"Тема работы органов опеки и попечительства не сходит с уст уполномоченного по правам ребенка. Рост числа обращений, вопросов и проблем, связанных с деятельностью этого ведомства в последние годы, говорит о том, что в данном случае не просто накопилось много проблем, но недостаточно ресурсов для их решения. Безусловно, нужно решать и тактические задачи, а именно – реформирование органов опеки. С этим предложением мы обратились к президенту РФ, было принято положительное решение. Минпросвещения работает в рамках созданной рабочей группы, в которую мы тоже входим. Сейчас утвержден порядок мониторинга, который включает в себя 21 показатель, определены критерии эффективности работы органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.
По ее словам, на сегодняшний день в организации работы органов опеки и попечительства нет единого подхода – в российских регионах эта деятельность выстроена по-разному, "а требования растут".
Информации о видах нарушений в работе системы органов опеки, их соотношении, частоте возникновения сегодня предостаточно, подчеркнула Кузнецова.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 09:19
Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой
 
Реформа системы опекиОпека и попечительствоРоссияАнна КузнецоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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