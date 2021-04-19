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Эксперт: около 60% онкобольных страдают от нутритивной недостаточности
Эксперт: около 60% онкобольных страдают от нутритивной недостаточности
Около 60% пациентов онкологического профиля страдают от нутритивной недостаточности, более 70% паллиативных больных в России в 2020 году получили помощь... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:18
2021-04-19T18:18
россия
онкобольные
здравоохранение
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около 60% пациентов онкологического профиля страдают от нутритивной недостаточности, более 70% паллиативных больных в России в 2020 году получили помощь амбулаторно, сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова.Она также добавила, что если говорить о структуре пациентов, которые получают паллиативную помощь в настоящий момент, то, по данным мониторинга, более 70% больных за 2020 год - это пациенты, которые получили помощь в амбулаторных условиях.
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Эксперт: около 60% онкобольных страдают от нутритивной недостаточности

18:18 19.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
Медицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около 60% пациентов онкологического профиля страдают от нутритивной недостаточности, более 70% паллиативных больных в России в 2020 году получили помощь амбулаторно, сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова.
"До 60% пациентов онкологического профиля в целом страдают от нутритивной недостаточности, и 15% из них используют зондовое питание. То же самое среди пациентов неврологического профиля... 80% нуждаются в паллиативной помощи, уже долгосрочный уход, и 18% из них не могут принимать пищу через рот", - сообщила Невзорова на заседании рабочей группы на тему "О разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030".
Она также добавила, что если говорить о структуре пациентов, которые получают паллиативную помощь в настоящий момент, то, по данным мониторинга, более 70% больных за 2020 год - это пациенты, которые получили помощь в амбулаторных условиях.
"Треть больных - это онкологически больные, треть - это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе после инсульта, и еще треть - это другие хронические неизлечимые заболевания", - добавила специалист.
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