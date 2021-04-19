https://ria.ru/20210419/onkobolnye-1728985514.html

Эксперт: около 60% онкобольных страдают от нутритивной недостаточности

Эксперт: около 60% онкобольных страдают от нутритивной недостаточности

Около 60% пациентов онкологического профиля страдают от нутритивной недостаточности, более 70% паллиативных больных в России в 2020 году получили помощь... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:18

2021-04-19T18:18

2021-04-19T18:18

россия

онкобольные

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около 60% пациентов онкологического профиля страдают от нутритивной недостаточности, более 70% паллиативных больных в России в 2020 году получили помощь амбулаторно, сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова.Она также добавила, что если говорить о структуре пациентов, которые получают паллиативную помощь в настоящий момент, то, по данным мониторинга, более 70% больных за 2020 год - это пациенты, которые получили помощь в амбулаторных условиях.

https://ria.ru/20210419/pitanie-1728985024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онкобольные, здравоохранение, общество