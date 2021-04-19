https://ria.ru/20210419/ombudsmen-1728864854.html

В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену

В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену

Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, вскоре появится в РФ, инициатива проработана с Минцифры,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:22

2021-04-19T03:22

2021-04-19T11:34

россия

анна кузнецова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124573_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_3aeb14cdacb562b860e5c1644697e5d4.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, вскоре появится в РФ, инициатива проработана с Минцифры, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что, предположительно, заявителям нужно будет позвонить на трехзначный номер.Маршрутизация полученного системой обращения будет осуществляться автоматически в зависимости от характера запроса, рассказала детский омбудсмен.По ее словам, работа над созданием новой цифровой платформы велась длительное время. "Разработать сам цифровой продукт, продумать всю нормативную базу – ведь нужно подключить все ведомства, чтобы они с этой программой умели работать. Мне сейчас очень радостно, что этот формат поддержан, более того, он вписывается в разрабатываемую сегодня цифровую систему. Для нас важно, чтобы маршрутизация обращений была без лишних проблем для всех", - добавила омбудсмен.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>

https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html

https://ria.ru/20210212/deti-1597281748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, общество