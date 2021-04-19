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В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, вскоре появится в РФ, инициатива проработана с Минцифры,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T03:22
2021-04-19T11:34
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, вскоре появится в РФ, инициатива проработана с Минцифры, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что, предположительно, заявителям нужно будет позвонить на трехзначный номер.Маршрутизация полученного системой обращения будет осуществляться автоматически в зависимости от характера запроса, рассказала детский омбудсмен.По ее словам, работа над созданием новой цифровой платформы велась длительное время. "Разработать сам цифровой продукт, продумать всю нормативную базу – ведь нужно подключить все ведомства, чтобы они с этой программой умели работать. Мне сейчас очень радостно, что этот формат поддержан, более того, он вписывается в разрабатываемую сегодня цифровую систему. Для нас важно, чтобы маршрутизация обращений была без лишних проблем для всех", - добавила омбудсмен.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html
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россия, анна кузнецова, общество

В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену

03:22 19.04.2021 (обновлено: 11:34 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена, вскоре появится в РФ, инициатива проработана с Минцифры, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что, предположительно, заявителям нужно будет позвонить на трехзначный номер.
"Сейчас не просто ведется работа, есть готовый цифровой продукт – информационная система, позволяющая обрабатывать обращения человека, которые связаны не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами, в том числе простыми вопросами из повседневной жизни. Например, как устроить ребенка в садик, где найти ближайшую поликлинику и так далее. Предполагается, что это будет трехзначный номер", - сказала Кузнецова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Маршрутизация полученного системой обращения будет осуществляться автоматически в зависимости от характера запроса, рассказала детский омбудсмен.
"Главная цель – максимально включить весь ресурс на помощь человеку, ребенку и семье, где воспитываются дети. … Эта инициатива уже проработана с Минцифры РФ, получена поддержка этого проекта со стороны президента", - добавила Кузнецова.
По ее словам, работа над созданием новой цифровой платформы велась длительное время. "Разработать сам цифровой продукт, продумать всю нормативную базу – ведь нужно подключить все ведомства, чтобы они с этой программой умели работать. Мне сейчас очень радостно, что этот формат поддержан, более того, он вписывается в разрабатываемую сегодня цифровую систему. Для нас важно, чтобы маршрутизация обращений была без лишних проблем для всех", - добавила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
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