Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/obezbolivayuschee-1728861805.html
Раскрыта опасность популярного обезболивающего
Раскрыта опасность популярного обезболивающего
Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:53
2021-04-19T10:30
весь мир
англия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_7b2912d7cabcaa913d20881604c11aa5.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.Наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота. Они, как правило, возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение печени. Кроме того, передозировка препарата способна привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.Ранее врачи из испанского университета Наварры назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.Парацетамол – популярный анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20210201/organizm-1595429431.html
весь мир
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_d898147b6987ac91d6e4b8c6c2f61825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, англия, общество

Раскрыта опасность популярного обезболивающего

00:53 19.04.2021 (обновлено: 10:30 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.
Наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота. Они, как правило, возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение печени.
Кроме того, передозировка препарата способна привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.
Ранее врачи из испанского университета Наварры назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.
Завтрак в постели - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 07:32
Врач рассказал, как укрепить организм при изменениях температуры
Парацетамол – популярный анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.
Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
 
Весь мирАнглияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
Лента новостейМолния