https://ria.ru/20210419/obezbolivayuschee-1728861805.html

Раскрыта опасность популярного обезболивающего

Раскрыта опасность популярного обезболивающего

Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:53

2021-04-19T00:53

2021-04-19T10:30

весь мир

англия

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.Наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота. Они, как правило, возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение печени. Кроме того, передозировка препарата способна привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.Ранее врачи из испанского университета Наварры назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.Парацетамол – популярный анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20210201/organizm-1595429431.html

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