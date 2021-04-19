https://ria.ru/20210419/obezbolivayuschee-1728861805.html
Раскрыта опасность популярного обезболивающего
Раскрыта опасность популярного обезболивающего
Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:53
2021-04-19T00:53
2021-04-19T10:30
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.Наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота. Они, как правило, возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение печени. Кроме того, передозировка препарата способна привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.Ранее врачи из испанского университета Наварры назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.Парацетамол – популярный анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20210201/organizm-1595429431.html
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весь мир, англия, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Даже небольшая передозировка парацетамола – популярного обезболивающего – может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии
.
Наиболее распространенными симптомами передозировки являются тошнота и рвота. Они, как правило, возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение печени.
Кроме того, передозировка препарата способна привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.
Ранее врачи из испанского университета Наварры
назвали парацетамол идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.
Парацетамол – популярный анальгетик и антипиретик (обезболивающее и жаропонижающее средство). Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противовоспалительный эффект практически отсутствует.
Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.