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Шоубиз
https://ria.ru/20210419/nukavsevmeste-1728933835.html
Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"
Последний отборочный тур вокального шоу “Ну-ка, все вместе!” на телеканале "Россия 1" стал очень драматичным: за выход в финал боролись настолько сильные... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:20
2021-04-19T15:29
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Последний отборочный тур вокального шоу “Ну-ка, все вместе!” на телеканале "Россия 1" стал очень драматичным: за выход в финал боролись настолько сильные вокалисты, что сделать выбор экспертам было явно непросто.Когда свою заслуженную сотню голосов получила 19-летняя София Ацбеха Негга из Санк-Петербурга – финалистка одного из сезонов конкурса "Синяя птица" на телеканале "Россия", студентка отделения эстрадно-джазового вокала Гнесинского училища и обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (Бостон, США), казалось, конкурентов за выход в финал у нее быть не может.Однако в самом конце программы произошло неожиданное событие: последней из конкурсанток выступала 23-летняя Нуца Бузаладзе из Грузии. В прошлом сезоне у нее появилось много поклонников, но певице не хватило всего нескольких голосов, чтобы стать победительницей, и она решила попробовать свои силы еще раз.Когда сотня увидела, кто вышел на сцену, эмоции на стене зашкаливали: эксперты не могли поверить своим глазам.Сергей Лазарев во время ее выступления даже запрыгнул на стул, а многие члены жюри стали нажимать кнопки и вставать с мест еще до того, как был дан старт голосованию. В результате Нуца Бузаладзе тоже получила сто голосов и попала в финал.Однако на этом сюрпризы не закончились. Сотня сделала исключение для еще одного вокалиста, чье выступление произвело на нее большое впечатление. Это – набравший 92 голоса 23-летний Майкл Райс из Великобритании (в 2018 году он был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now").Коллеги из сотни его единогласно поддержали. В итоге в финал из последнего отборочного тура попали сразу три конкурсанта.Лариса Долина, которая была приглашенным гостем в этом выпуске программы, призналась, что многие молодые исполнители на нее произвели большое впечатление. Она и сама несколько раз вставала с кресла и голосовала за некоторых вокалистов.Знаменитая певица и завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры призналась, что получила массу удовольствия от выступления конкурсантов, отметила, что "вокруг много талантливых людей", а Софию и вовсе захотела "переманить" к себе в вуз.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), лариса долина, сергей лазарев

Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"

15:20 19.04.2021 (обновлено: 15:29 19.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Нуца Бузаладзе и София Ацбеха Негга в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Нуца Бузаладзе и София Ацбеха Негга в шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Последний отборочный тур вокального шоу “Ну-ка, все вместе!” на телеканале "Россия 1" стал очень драматичным: за выход в финал боролись настолько сильные вокалисты, что сделать выбор экспертам было явно непросто.
Когда свою заслуженную сотню голосов получила 19-летняя София Ацбеха Негга из Санк-Петербурга – финалистка одного из сезонов конкурса "Синяя птица" на телеканале "Россия", студентка отделения эстрадно-джазового вокала Гнесинского училища и обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (Бостон, США), казалось, конкурентов за выход в финал у нее быть не может.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"София Ацбеха Негга в шоу “Ну-ка, все вместе!”
София Ацбеха Негга в шоу “Ну-ка, все вместе!” - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
София Ацбеха Негга в шоу “Ну-ка, все вместе!”
Однако в самом конце программы произошло неожиданное событие: последней из конкурсанток выступала 23-летняя Нуца Бузаладзе из Грузии. В прошлом сезоне у нее появилось много поклонников, но певице не хватило всего нескольких голосов, чтобы стать победительницей, и она решила попробовать свои силы еще раз.
Когда сотня увидела, кто вышел на сцену, эмоции на стене зашкаливали: эксперты не могли поверить своим глазам.
"Вот это поворот!", "Невероятно!", "Да ладно!" – так эмоционально реагировала сотня на появление Нуцы.
Сергей Лазарев во время ее выступления даже запрыгнул на стул, а многие члены жюри стали нажимать кнопки и вставать с мест еще до того, как был дан старт голосованию. В результате Нуца Бузаладзе тоже получила сто голосов и попала в финал.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Нуца Бузаладзе в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Нуца Бузаладзе в шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Нуца Бузаладзе в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Однако на этом сюрпризы не закончились. Сотня сделала исключение для еще одного вокалиста, чье выступление произвело на нее большое впечатление. Это – набравший 92 голоса 23-летний Майкл Райс из Великобритании (в 2018 году он был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now").
"Невероятный участник, которого не хочется потерять, и он достоин того, чтобы тоже пройти в финал", – сказал Лазарев.
Коллеги из сотни его единогласно поддержали. В итоге в финал из последнего отборочного тура попали сразу три конкурсанта.
Лариса Долина, которая была приглашенным гостем в этом выпуске программы, призналась, что многие молодые исполнители на нее произвели большое впечатление. Она и сама несколько раз вставала с кресла и голосовала за некоторых вокалистов.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Лариса Долина в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Лариса Долина на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Лариса Долина в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Знаменитая певица и завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры призналась, что получила массу удовольствия от выступления конкурсантов, отметила, что "вокруг много талантливых людей", а Софию и вовсе захотела "переманить" к себе в вуз.
Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 17:42Шоубиз
Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Лариса ДолинаСергей Лазарев
 
 
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