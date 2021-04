https://ria.ru/20210419/nukavsevmeste-1728933835.html

Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"

Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"

Последний отборочный тур вокального шоу “Ну-ка, все вместе!” на телеканале "Россия 1" стал очень драматичным: за выход в финал боролись настолько сильные... РИА Новости, 19.04.2021

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Последний отборочный тур вокального шоу “Ну-ка, все вместе!” на телеканале "Россия 1" стал очень драматичным: за выход в финал боролись настолько сильные вокалисты, что сделать выбор экспертам было явно непросто.Когда свою заслуженную сотню голосов получила 19-летняя София Ацбеха Негга из Санк-Петербурга – финалистка одного из сезонов конкурса "Синяя птица" на телеканале "Россия", студентка отделения эстрадно-джазового вокала Гнесинского училища и обладательница полного гранта на обучение в Berklee College Of Music (Бостон, США), казалось, конкурентов за выход в финал у нее быть не может.Однако в самом конце программы произошло неожиданное событие: последней из конкурсанток выступала 23-летняя Нуца Бузаладзе из Грузии. В прошлом сезоне у нее появилось много поклонников, но певице не хватило всего нескольких голосов, чтобы стать победительницей, и она решила попробовать свои силы еще раз.Когда сотня увидела, кто вышел на сцену, эмоции на стене зашкаливали: эксперты не могли поверить своим глазам.Сергей Лазарев во время ее выступления даже запрыгнул на стул, а многие члены жюри стали нажимать кнопки и вставать с мест еще до того, как был дан старт голосованию. В результате Нуца Бузаладзе тоже получила сто голосов и попала в финал.Однако на этом сюрпризы не закончились. Сотня сделала исключение для еще одного вокалиста, чье выступление произвело на нее большое впечатление. Это – набравший 92 голоса 23-летний Майкл Райс из Великобритании (в 2018 году он был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now").Коллеги из сотни его единогласно поддержали. В итоге в финал из последнего отборочного тура попали сразу три конкурсанта.Лариса Долина, которая была приглашенным гостем в этом выпуске программы, призналась, что многие молодые исполнители на нее произвели большое впечатление. Она и сама несколько раз вставала с кресла и голосовала за некоторых вокалистов.Знаменитая певица и завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры призналась, что получила массу удовольствия от выступления конкурсантов, отметила, что "вокруг много талантливых людей", а Софию и вовсе захотела "переманить" к себе в вуз.

