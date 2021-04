https://ria.ru/20210416/dolina-1728592697.html

Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"Знаменитая певица – звездная гостья этого выпуска программы обменялась "любезностями" с постоянным экспертом шоу, певцом Михаилом Гребенщиковым из-за выступления 23-летнего Майкла Райса, который был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now" в 2018 году.Гребенщиков раскритиковал молодого исполнителя, которого на этот раз Долина поддержала, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1".Очевидно, что певец таким образом намекнул на спор Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разделил мир российского шоу-бизнеса и пользователей в Сети на два лагеря, один из которых поддерживает знаменитую певицу, а другой – молодую исполнительницу.Последний отборочный тур проекта, в котором талантливых участников из разных стран оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева, собрал сильнейших вокалистов. Самое многочисленное жюри в стране не всегда единодушно оценивают выступления артистов.Горячие споры на стене сотни возникают постоянно, но звездные гости обычно предпочитают держаться от них в стороне.Чем закончится восьмой выпуск вокального шоу, и кто из талантливых исполнителей окажется в финале, зрители узнают 18 апреля в 17:45 на телеканале "Россия 1".

