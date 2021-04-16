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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210416/dolina-1728592697.html
Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца
Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца
Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:22
2021-04-16T16:22
шоубиз
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шоу-бизнес
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
лариса долина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"Знаменитая певица – звездная гостья этого выпуска программы обменялась "любезностями" с постоянным экспертом шоу, певцом Михаилом Гребенщиковым из-за выступления 23-летнего Майкла Райса, который был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now" в 2018 году.Гребенщиков раскритиковал молодого исполнителя, которого на этот раз Долина поддержала, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1".Очевидно, что певец таким образом намекнул на спор Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разделил мир российского шоу-бизнеса и пользователей в Сети на два лагеря, один из которых поддерживает знаменитую певицу, а другой – молодую исполнительницу.Последний отборочный тур проекта, в котором талантливых участников из разных стран оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева, собрал сильнейших вокалистов. Самое многочисленное жюри в стране не всегда единодушно оценивают выступления артистов.Горячие споры на стене сотни возникают постоянно, но звездные гости обычно предпочитают держаться от них в стороне.Чем закончится восьмой выпуск вокального шоу, и кто из талантливых исполнителей окажется в финале, зрители узнают 18 апреля в 17:45 на телеканале "Россия 1".
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), лариса долина

Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца

16:22 16.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Лариса Долина и Михаил Гребенщиков на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Лариса Долина и Михаил Гребенщиков на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"
Знаменитая певица – звездная гостья этого выпуска программы обменялась "любезностями" с постоянным экспертом шоу, певцом Михаилом Гребенщиковым из-за выступления 23-летнего Майкла Райса, который был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now" в 2018 году.
Гребенщиков раскритиковал молодого исполнителя, которого на этот раз Долина поддержала, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1".
"Мне вас жаль. От души", – обратилась она к Гребенщикову. Тот не остался в долгу и ответил: "А может быть, и мне вас, в некотором случае".
Очевидно, что певец таким образом намекнул на спор Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разделил мир российского шоу-бизнеса и пользователей в Сети на два лагеря, один из которых поддерживает знаменитую певицу, а другой – молодую исполнительницу.
Последний отборочный тур проекта, в котором талантливых участников из разных стран оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева, собрал сильнейших вокалистов. Самое многочисленное жюри в стране не всегда единодушно оценивают выступления артистов.
Горячие споры на стене сотни возникают постоянно, но звездные гости обычно предпочитают держаться от них в стороне.
Чем закончится восьмой выпуск вокального шоу, и кто из талантливых исполнителей окажется в финале, зрители узнают 18 апреля в 17:45 на телеканале "Россия 1".
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 00:43Шоубиз
Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной
 
ШоубизМузыкаШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Лариса Долина
 
 
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