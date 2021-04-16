https://ria.ru/20210416/dolina-1728592697.html
Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца
Долина поспорила с Гребенщиковым из-за выступления молодого певца
Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:22
2021-04-16T16:22
2021-04-16T16:22
шоубиз
музыка
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
лариса долина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728569778_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6c4c0cac1631ca76359aa9fe9a499ea.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"Знаменитая певица – звездная гостья этого выпуска программы обменялась "любезностями" с постоянным экспертом шоу, певцом Михаилом Гребенщиковым из-за выступления 23-летнего Майкла Райса, который был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now" в 2018 году.Гребенщиков раскритиковал молодого исполнителя, которого на этот раз Долина поддержала, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1".Очевидно, что певец таким образом намекнул на спор Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разделил мир российского шоу-бизнеса и пользователей в Сети на два лагеря, один из которых поддерживает знаменитую певицу, а другой – молодую исполнительницу.Последний отборочный тур проекта, в котором талантливых участников из разных стран оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева, собрал сильнейших вокалистов. Самое многочисленное жюри в стране не всегда единодушно оценивают выступления артистов.Горячие споры на стене сотни возникают постоянно, но звездные гости обычно предпочитают держаться от них в стороне.Чем закончится восьмой выпуск вокального шоу, и кто из талантливых исполнителей окажется в финале, зрители узнают 18 апреля в 17:45 на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20210414/sosedov-1728144125.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728569778_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d8ffba8c2247b85bbc3d3f9b8d493faf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), лариса долина
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спор поколений – конфликт Ларисы Долиной с 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" отозвался эхом и на съемках нового выпуска вокального шоу "Ну-ка, все вместе!"
Знаменитая певица – звездная гостья этого выпуска программы обменялась "любезностями" с постоянным экспертом шоу, певцом Михаилом Гребенщиковым из-за выступления 23-летнего Майкла Райса, который был победителем первого сезона британского шоу "All Together Now" в 2018 году.
Гребенщиков раскритиковал молодого исполнителя, которого на этот раз Долина поддержала, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1".
"Мне вас жаль. От души", – обратилась она к Гребенщикову. Тот не остался в долгу и ответил: "А может быть, и мне вас, в некотором случае".
Очевидно, что певец таким образом намекнул на спор Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разделил
мир российского шоу-бизнеса и пользователей в Сети на два лагеря, один из которых поддерживает знаменитую певицу, а другой – молодую исполнительницу.
Последний отборочный тур проекта, в котором талантливых участников из разных стран оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева, собрал сильнейших вокалистов. Самое многочисленное жюри в стране не всегда единодушно оценивают выступления артистов.
Горячие споры на стене сотни возникают постоянно, но звездные гости обычно предпочитают держаться от них в стороне.
Чем закончится восьмой выпуск вокального шоу, и кто из талантливых исполнителей окажется в финале, зрители узнают
18 апреля в 17:45 на телеканале "Россия 1".