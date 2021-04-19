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https://ria.ru/20210419/navalnyy-1729005587.html
Белый дом заявил, что Салливан и Патрушев обсудили судьбу Навального
Белый дом заявил, что Салливан и Патрушев обсудили судьбу Навального
Судьба Алексея Навального была частью повестки состоявшегося в понедельник телефонного разговора между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T20:48
2021-04-19T20:48
джейк салливан
россия
ольга михайлова
дмитрий песков
покров
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Судьба Алексея Навального была частью повестки состоявшегося в понедельник телефонного разговора между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Наш советник по национальной безопасности (Джейк Салливан) намерен провести, если еще не провел, разговор со своим российским коллегой (Николаем Патрушевым). Этот разговор будет включать широкий ряд вопросов, но, разумеется, содержание в заключении и лечение Навального будет одним из них", - сказала Псаки в ходе брифинга.Она подчеркнула, что в Вашингтоне продолжают считать российские власти ответственными за продолжающееся лишение свободы Навального и требуют для российского блогера "гуманного обращения".Ранее Белый дом сообщил, что Салливан и Патрушев в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, вызывающие озабоченность у двух стран.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
https://ria.ru/20210419/patrushev-1728991887.html
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джейк салливан, россия, ольга михайлова, дмитрий песков, покров, владимир

Белый дом заявил, что Салливан и Патрушев обсудили судьбу Навального

20:48 19.04.2021
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Судьба Алексея Навального была частью повестки состоявшегося в понедельник телефонного разговора между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Наш советник по национальной безопасности (Джейк Салливан) намерен провести, если еще не провел, разговор со своим российским коллегой (Николаем Патрушевым). Этот разговор будет включать широкий ряд вопросов, но, разумеется, содержание в заключении и лечение Навального будет одним из них", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что в Вашингтоне продолжают считать российские власти ответственными за продолжающееся лишение свободы Навального и требуют для российского блогера "гуманного обращения".
Ранее Белый дом сообщил, что Салливан и Патрушев в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, вызывающие озабоченность у двух стран.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 18:58
Патрушев заявил о недопустимости вмешательства США в дела России
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 15:00
Песков ответил на угрозу США о "последствиях" в случае смерти Навального
 
Джейк СалливанРоссияОльга МихайловаДмитрий ПесковПокровВладимир
 
 
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