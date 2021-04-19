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Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали в своем последнем телефонном разговоре ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:35
2021-04-19T13:38
политика
алексей навальный
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали в своем последнем телефонном разговоре ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе по инициативе США состоялся телефонный разговор глав государств. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы. Позже Байден назвал ситуацию с Навальным "совершенно несправедливой".Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728903124.html
https://ria.ru/20210418/frantsiya-1728828706.html
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политика, алексей навальный, джо байден, владимир путин

Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным

13:35 19.04.2021 (обновлено: 13:38 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали в своем последнем телефонном разговоре ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема вообще не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, звучала ли тема здоровья Навального и предупреждения с американской стороны во время звонка американского Байдена Путину.
На прошлой неделе по инициативе США состоялся телефонный разговор глав государств. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы. Позже Байден назвал ситуацию с Навальным "совершенно несправедливой".
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
11:57
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 17:03
Глава МИД Франции не исключил новых санкций из-за ситуации с Навальным
 
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