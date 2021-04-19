https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728927604.html

Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным

Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали в своем последнем телефонном разговоре ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:35

2021-04-19T13:35

2021-04-19T13:38

политика

алексей навальный

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали в своем последнем телефонном разговоре ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На прошлой неделе по инициативе США состоялся телефонный разговор глав государств. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы. Позже Байден назвал ситуацию с Навальным "совершенно несправедливой".Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728903124.html

https://ria.ru/20210418/frantsiya-1728828706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алексей навальный, джо байден, владимир путин