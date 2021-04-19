https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728869124.html

В ГД назвали заявление США по Навальному попыткой вмешательства в дела РФ

В ГД назвали заявление США по Навальному попыткой вмешательства в дела РФ

Заявление США об ответственности за происходящее с блогером Алексеем Навальным - это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела России, заявил глава... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:27

2021-04-19T07:27

2021-04-19T07:27

россия

василий пискарев

госдума рф

сша

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Заявление США об ответственности за происходящее с блогером Алексеем Навальным - это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что для России "будут последствия" в случае смерти Алексея Навального.Глава комиссии назвал удивительным внимание американцев к рядовому, вроде бы, заключенному, наказание которого никак не связано с его политической деятельностью. "Навальный был осужден за корыстное преступление - мошенничество, и за это отбывает свой срок. Условия его заключения в колонии уже попали в поле внимания СМИ, все могли видеть, в каких условиях он содержится. Он также находится под наблюдением врачей. Тем не менее, американцы через свою администрацию и СМИ пытаются оказать влияние на Россию, пользуясь данной ситуацией", - подчеркнул парламентарий.По мнению Пискарева, особенно показательно, что эти заявления совпали с объявлением сторонниками Навального очередной несогласованной акции протеста.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728865613.html

https://ria.ru/20210418/navalnyy-1728841059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/navalnyy-1728832292.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, сша, в мире