https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html
Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
Требование проводить реформы на Украине позволяет НАТО отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, такое мнение в блоге издания "Главред"... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T04:13
2021-04-19T04:13
2021-04-19T04:13
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Требование проводить реформы на Украине позволяет НАТО отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, такое мнение в блоге издания "Главред" выразил украинский политолог Петр Олещук.Как утверждает политолог, после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях со страной исповедует формулу: "давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".По его словам, на Украине прекрасно понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом "принципиального политического решения", а не итогом "глубоких реформ"."Фактически, разговоры о реформах на Украине - это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" – Россия", - посетовал Олещук.Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что "выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет"."Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО - это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято", - заключил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой".
https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html
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россия, донбасс, нато, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Требование проводить реформы на Украине
позволяет НАТО
отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, такое мнение в блоге издания "Главред
" выразил украинский политолог Петр Олещук.
Как утверждает политолог, после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях со страной исповедует формулу: "давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".
По его словам, на Украине прекрасно понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом "принципиального политического решения", а не итогом "глубоких реформ".
"Фактически, разговоры о реформах на Украине - это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" – Россия", - посетовал Олещук.
Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что "выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет".
"Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО - это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято", - заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе
. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы страны, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство будет "глубоко неприемлемой перспективой".