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СК проверит данные о нападении на врача-педиатра в Смоленске
СК проверит данные о нападении на врача-педиатра в Смоленске
Следствие проводит проверку случая с нападением мужчины на педиатра в Смоленске, который пришел на вызов к ребенку, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:06
2021-04-19T19:06
2021-04-19T19:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленская область
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 19 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку случая с нападением мужчины на педиатра в Смоленске, который пришел на вызов к ребенку, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами СКРФ по Смоленской области начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что сегодня в доме 24 по ул.Н.Неман города Смоленска мужчина напал на врача – педиатра детской поликлиники №1, который пришел по вышеуказанному адресу на вызов к ребенку. В результате врачу были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что мужчина ударил молодого педиатра по лицу, а затем спустил его с лестницы, в результате чего врач получил сотрясение мозга. Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, смоленск, происшествия