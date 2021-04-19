https://ria.ru/20210419/napadenie-1728992767.html

СК проверит данные о нападении на врача-педиатра в Смоленске

СК проверит данные о нападении на врача-педиатра в Смоленске

Следствие проводит проверку случая с нападением мужчины на педиатра в Смоленске, который пришел на вызов к ребенку, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:06

2021-04-19T19:06

2021-04-19T19:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

смоленская область

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 19 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку случая с нападением мужчины на педиатра в Смоленске, который пришел на вызов к ребенку, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами СКРФ по Смоленской области начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что сегодня в доме 24 по ул.Н.Неман города Смоленска мужчина напал на врача – педиатра детской поликлиники №1, который пришел по вышеуказанному адресу на вызов к ребенку. В результате врачу были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что мужчина ударил молодого педиатра по лицу, а затем спустил его с лестницы, в результате чего врач получил сотрясение мозга. Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html

россия

смоленская область

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, смоленск, происшествия