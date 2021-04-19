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В МВД призвали россиян отказаться от участия в несогласованных акциях
В МВД призвали россиян отказаться от участия в несогласованных акциях
МВД РФ призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и напоминает о риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:55
2021-04-19T12:55
2021-04-19T15:07
коронавирус в россии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД РФ призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и напоминает о риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте ведомства."МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях... В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в релизе.Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.Такое сообщение МВД РФ распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.Навальный, которому Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии, содержится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Ранее он неоднократно жаловался на боли в ноге и спине и в итоге объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".Во ФСИН называли состояние Навального "удовлетворительным и стабильным", отмечая, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Тем не менее сегодня ведомство объявило о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных. Его состояние врачи, по данным ФСИН, по-прежнему оценивают как удовлетворительное.Накануне и после оглашения решения суда по Навальному в январе-феврале в Москве и других городах России прошло несколько несогласованных акций в поддержку блогера, которые обернулись столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 710 690 человек, 105 928 из них умерли, 4 333 598 вылечились.
https://ria.ru/20210419/mosgorsud-1728903626.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
МВД РФ призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и напоминает о риске заражения коронавирусом, сообщается на сайте
ведомства.
"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях... В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в релизе.
Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.
Такое сообщение МВД РФ распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.
Навальный, которому Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии, содержится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Ранее он неоднократно жаловался на боли в ноге и спине и в итоге объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача".
Во ФСИН называли состояние Навального "удовлетворительным и стабильным", отмечая, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Тем не менее сегодня ведомство объявило о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных. Его состояние врачи, по данным ФСИН, по-прежнему оценивают как удовлетворительное.
Накануне и после оглашения решения суда по Навальному в январе-феврале в Москве и других городах России прошло несколько несогласованных акций в поддержку блогера, которые обернулись столкновениями с правоохранительными органами и массовыми задержаниями. Возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 710 690 человек, 105 928 из них умерли, 4 333 598 вылечились.