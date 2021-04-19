https://ria.ru/20210419/mvd-1728868954.html

"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками

"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками

Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:19

2021-04-19T07:19

2021-04-19T07:19

россия

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".Данную процедуру исключили из полномочий ведомства в 2013 году.Согласно планируемым нововведениями, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД – ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации.При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.Ранее стало известно, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.

https://ria.ru/20210412/shtraf-1727826338.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)