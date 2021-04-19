Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/mvd-1728868954.html
"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками
"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками
Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:19
2021-04-19T07:19
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318578_0:37:3510:2011_1920x0_80_0_0_2ee020ecc3406afe6b88897dad74fd8a.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".Данную процедуру исключили из полномочий ведомства в 2013 году.Согласно планируемым нововведениями, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД – ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации.При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.Ранее стало известно, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.
https://ria.ru/20210412/shtraf-1727826338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318578_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_4e48b0b812756e5488156f5c1b77a168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)

"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками

07:19 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГИБДД
ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".
Данную процедуру исключили из полномочий ведомства в 2013 году.
Согласно планируемым нововведениями, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД – ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации.
При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 04:29
Для автомобилистов в России могут ввести новые штрафы
Ранее стало известно, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.
Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.
 
РоссияАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
Лента новостейМолния