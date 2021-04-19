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"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками
"Ъ": МВД вернут контроль над дорожными знаками
Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:19
2021-04-19T07:19
2021-04-19T07:19
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".Данную процедуру исключили из полномочий ведомства в 2013 году.Согласно планируемым нововведениями, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД – ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации.При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.Ранее стало известно, что в России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Контроль над расстановкой знаков, светофоров, разметкой и камерами на дорогах вернется в МВД
, сообщает "Коммерсант"
со ссылкой на одобренные правительственной комиссией поправки к закону "Об организации дорожного движения".
Данную процедуру исключили из полномочий ведомства в 2013 году.
Согласно планируемым нововведениями, власти всех уровней должны будут согласовывать с структурами МВД – ГИБДД порядок размещения знаков, разметки, светофоров и дорожных камер фиксации.
При этом законопроект предусматривает случаи, когда согласование не требуется: проведение массовых мероприятий, аварийно-восстановительные работы после ЧП или аварий.
Ранее стало известно, что в России
начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами.
Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например, при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа.