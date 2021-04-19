https://ria.ru/20210419/moskva-1728870619.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачно и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:59

2021-04-19T07:59

2021-04-19T07:59

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачно и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в столице и Подмосковье облачную с прояснениями погоду, в Москве без существенных осадков, а вот на юге области местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице - плюс 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 754 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html

москва

московская область (подмосковье)

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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество