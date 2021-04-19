https://ria.ru/20210419/moskva-1728870619.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачно и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:59
2021-04-19T07:59
2021-04-19T07:59
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728635677_0:0:3499:1969_1920x0_80_0_0_1c67ce0ae8cccb82d5cd8e42dba4c9a1.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачно и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в столице и Подмосковье облачную с прояснениями погоду, в Москве без существенных осадков, а вот на юге области местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице - плюс 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 754 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728635677_768:0:3499:2048_1920x0_80_0_0_25bc309423fa2e5d58d8aa4dc2909118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество