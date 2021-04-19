https://ria.ru/20210419/moskalkova-1728966373.html

Москалькова призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях

Москалькова призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:43

2021-04-19T16:43

2021-04-19T16:43

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон."Я очень надеюсь, что люди понимают, что меры пандемии - они неслучайны и что нужно соблюдать закон", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.В понедельник УФСИН по Владимирской области сообщило, что Навального переводят из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, при этом его состояние здоровья "оценивается как удовлетворительное".

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/mvd-1728922543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество