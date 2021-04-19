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https://ria.ru/20210419/moskalkova-1728966373.html
Москалькова призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях
Москалькова призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:43
2021-04-19T16:43
россия
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон."Я очень надеюсь, что люди понимают, что меры пандемии - они неслучайны и что нужно соблюдать закон", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.В понедельник УФСИН по Владимирской области сообщило, что Навального переводят из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, при этом его состояние здоровья "оценивается как удовлетворительное".
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728940558.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/mvd-1728922543.html
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россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество

Москалькова призвала воздержаться от участия в несогласованных акциях

16:43 19.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
"Я очень надеюсь, что люди понимают, что меры пандемии - они неслучайны и что нужно соблюдать закон", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 14:38
Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
В понедельник УФСИН по Владимирской области сообщило, что Навального переводят из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире, при этом его состояние здоровья "оценивается как удовлетворительное".
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:16
МВД России предупредило о вероятных провокациях на незаконных акциях
 
РоссияТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОбщество
 
 
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