https://ria.ru/20210419/mogila-1728895524.html

В Волгограде опровергли сообщения о вскрытии могилы Неизвестного солдата

В Волгограде опровергли сообщения о вскрытии могилы Неизвестного солдата

Захоронение останков участников Сталинградской битвы в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021" пройдет на мемориальном кладбище на Мамаевом... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:19

2021-04-19T11:19

2021-04-19T12:07

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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Захоронение останков участников Сталинградской битвы в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021" пройдет на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде, а не в месте размещения могилы Неизвестного солдата, сообщил РИА Новости директор музея-панорамы "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Волгограде на Мамаевом кургане якобы собираются вскрыть могилу Неизвестного солдата ради захоронения останков участников Сталинградской битвы, которые будут найдены в рамках проекта "Сталинград-2021".Проект "Сталинград-2021" будет реализован в апреле 2021 года Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны РФ, Минкультуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" поисковые мероприятия пройдут в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией. Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.

https://ria.ru/20210223/bloger-1598673933.html

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волгоград, общество