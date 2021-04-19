Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
20:56 19.04.2021 (обновлено: 21:48 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям <...>. Это нельзя допускать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.
После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.
Участие России в МКС
В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.
По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивали в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.
Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около трех-четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.
Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.
18 апреля, 15:33НаукаМеждународная космическая станция (МКС)