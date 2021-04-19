https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html

Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:56

2021-04-19T20:56

2021-04-19T21:48

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

борисов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, заявил вице-премьер России Юрий Борисов."Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям <...>. Это нельзя допускать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне Борисов рассказал, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. Кроме того, сообщалось о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.Участие России в МКСВ проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивали в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около трех-четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.

https://ria.ru/20210417/kosmos-1728686983.html

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, борисов