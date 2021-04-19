https://ria.ru/20210419/mks-1728866033.html
Россия объявила об уходе из проекта МКС с 2025 года
Россия объявила об уходе из проекта МКС с 2025 года
Россия покинет проект Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T04:26
2021-04-19T04:26
2021-04-19T04:26
хочу стать космонавтом
россия
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия покинет проект Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" сообщил вице-премьер Юрий Борисов.По его словам, Москва намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта.В аппарате вице-премьера отметили, что сроки эксплуатации станции давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время часто случаются неисправности.В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" подтвердили эту информацию, а также добавили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции. При этом уточнили, что решение о полном отказе от работы на МКС пока говорить рано.Национальная станцияРуководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в октябре 2020 года Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Проект разработан с применением открытой архитектуры и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.Международная космическая станцияМеждународная космическая станция (МКС, англ. International Space Station, ISS) – пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Она имеет модульную структуру; сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами-участницами проекта. В настоящее время в нем участвуют Канада, представленная Канадским космическим агентством (CSA), Россия – Федеральным космическим агентством (Роскосмос), США – Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Япония – Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) и европейские страны, являющиеся членами Европейского космического агентства (ESA).Конструктивно МКС состоит из двух сегментов – российского и американского.За годы существования на МКС побывало более 240 человек из 19 стран мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий борисов (вице-премьер)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия
покинет проект Международной космической станции
(МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
в программе "Москва. Кремль. Путин" сообщил вице-премьер Юрий Борисов
.
По его словам, Москва намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта.
В аппарате вице-премьера отметили, что сроки эксплуатации станции давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время часто случаются неисправности.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" подтвердили эту информацию, а также добавили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции. При этом уточнили, что решение о полном отказе от работы на МКС пока говорить рано.
Национальная станция
Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев в октябре 2020 года Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Проект разработан с применением открытой архитектуры и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
Международная космическая станция
Международная космическая станция (МКС, англ. International Space Station, ISS) – пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Она имеет модульную структуру; сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами-участницами проекта. В настоящее время в нем участвуют Канада
, представленная Канадским космическим агентством (CSA), Россия – Федеральным космическим агентством (Роскосмос
), США
– Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Япония
– Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) и европейские страны, являющиеся членами Европейского космического агентства
(ESA).
Конструктивно МКС состоит из двух сегментов – российского и американского.
За годы существования на МКС побывало более 240 человек из 19 стран мира.