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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210419/mks-1728864501.html
Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T03:11
2021-04-19T07:41
хочу стать космонавтом
россия
анна кикина
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов". "Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов", - уточнил источник.Недавно в своем интервью РИА Новости сама Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет. По словам космонавта, сейчас она находится на подготовке в группе совершенствования и специализации.В 2020 году в Twitter "Роскосмоса" появилась информация, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко говорил, что полет возможен осенью 2022 года.Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в 2012 году в ходе открытого отбора. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикину зачислили в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году она приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html
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россия, анна кикина, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов

03:11 19.04.2021 (обновлено: 07:41 19.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов". "Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов", - уточнил источник.
Недавно в своем интервью РИА Новости сама Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет. По словам космонавта, сейчас она находится на подготовке в группе совершенствования и специализации.
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Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в 2012 году в ходе открытого отбора. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикину зачислили в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году она приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
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Хочу стать космонавтомРоссияАнна КикинаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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