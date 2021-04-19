Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:11 19.04.2021 (обновлено: 07:41 19.04.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов". "Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов", - уточнил источник.
Недавно в своем интервью РИА Новости сама Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет. По словам космонавта, сейчас она находится на подготовке в группе совершенствования и специализации.
В 2020 году в Twitter "Роскосмоса" появилась информация, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко говорил, что полет возможен осенью 2022 года.
Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в 2012 году в ходе открытого отбора. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикину зачислили в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году она приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.