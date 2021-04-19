https://ria.ru/20210419/mks-1728864501.html

Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов

Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:11

2021-04-19T03:11

2021-04-19T07:41

хочу стать космонавтом

россия

анна кикина

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов". "Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов", - уточнил источник.Недавно в своем интервью РИА Новости сама Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет. По словам космонавта, сейчас она находится на подготовке в группе совершенствования и специализации.В 2020 году в Twitter "Роскосмоса" появилась информация, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко говорил, что полет возможен осенью 2022 года.Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в 2012 году в ходе открытого отбора. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикину зачислили в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году она приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html

https://ria.ru/20210416/nasa-1728508135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кикина, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос