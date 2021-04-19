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МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными
МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными
Действия Праги в отношении Москвы низкопробны, власти Чехии поставили на кон в том числе профессиональную судьбу своих дипломатов, сказала официальный... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:08
2021-04-19T19:30
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
чехия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия Праги в отношении Москвы низкопробны, власти Чехии поставили на кон в том числе профессиональную судьбу своих дипломатов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это колоссальный удар по позициям Чехии как таковой. Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом. Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема - то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".Позже в эфире НТВ представитель МИД добавила, что заявления, прозвучавшие из уст официальных представителей Чехии, это, в том числе, "удар по реноме Чехии". "И, как мне кажется, проявление неуважения к собственным гражданам (Чехии). Мы прекрасно понимаем, что за спиной тех, кто принимал подобные решения в Праге, стоят их западные кураторы - это США, это их почерк", - отметила Захарова.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из Чехии будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть России в течение 24 часов. МИД РФ подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728983964.html
https://ria.ru/20210419/praga-1728977479.html
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ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, чехия

МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными

18:08 19.04.2021 (обновлено: 19:30 19.04.2021)
 
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия Праги в отношении Москвы низкопробны, власти Чехии поставили на кон в том числе профессиональную судьбу своих дипломатов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это колоссальный удар по позициям Чехии как таковой. Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом. Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема - то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 18:10
Глава МИД Чехии призвал союзников выслать российских дипломатов
Позже в эфире НТВ представитель МИД добавила, что заявления, прозвучавшие из уст официальных представителей Чехии, это, в том числе, "удар по реноме Чехии". "И, как мне кажется, проявление неуважения к собственным гражданам (Чехии). Мы прекрасно понимаем, что за спиной тех, кто принимал подобные решения в Праге, стоят их западные кураторы - это США, это их почерк", - отметила Захарова.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из Чехии будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Сотрудники полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 17:36
Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть России в течение 24 часов. МИД РФ подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.
 
Ян ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваЧехия
 
 
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