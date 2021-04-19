https://ria.ru/20210419/mid-1728936253.html

Чехия продает национальные интересы и предает своих граждан, заявил МИД

Чехия продает национальные интересы и предает своих граждан, заявил МИД

Действия Чехии в отношении России, в том числе решение выслать российских дипломатов - это продажа национальных интересов и предательство своих же граждан,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:15

2021-04-19T14:15

2021-04-19T14:15

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

сша

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия Чехии в отношении России, в том числе решение выслать российских дипломатов - это продажа национальных интересов и предательство своих же граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере, во многом, к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно, США и исповедуют в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно", - добавила она.

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728921413.html

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, сша, в мире