Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/mid-1728936253.html
Чехия продает национальные интересы и предает своих граждан, заявил МИД
Чехия продает национальные интересы и предает своих граждан, заявил МИД
Действия Чехии в отношении России, в том числе решение выслать российских дипломатов - это продажа национальных интересов и предательство своих же граждан,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:15
2021-04-19T14:15
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чехия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/136287/13/1362871346_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_fb4694c122d852b27d2fbc996f8d2d0b.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия Чехии в отношении России, в том числе решение выслать российских дипломатов - это продажа национальных интересов и предательство своих же граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере, во многом, к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно, США и исповедуют в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно", - добавила она.
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728921413.html
россия
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/136287/13/1362871346_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4e789bf3251b2212c87d97f326301289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, сша, в мире

Чехия продает национальные интересы и предает своих граждан, заявил МИД

14:15 19.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Действия Чехии в отношении России, в том числе решение выслать российских дипломатов - это продажа национальных интересов и предательство своих же граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере, во многом, к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно, США и исповедуют в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:13
МИД назвал обвинения Чехии в адрес России состряпанными на скорую руку
"Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно", - добавила она.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Лента новостейМолния