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Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
Немецкие читатели прокомментировали интервью посла Украины в Берлине Андрея Мельника изданию Welt am Sonntag, в котором тот заявил об исторической... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T01:50
2021-04-19T01:50
россия
андрей мельник
нато
владимир зеленский
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Немецкие читатели прокомментировали интервью посла Украины в Берлине Андрея Мельника изданию Welt am Sonntag, в котором тот заявил об исторической ответственности ФРГ за вступление страны в НАТО.Во время интервью Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами. По его словам, Берлин должен сыграть в данном процессе ведущую роль. Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Киеву, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае "вторжения" на Украину.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно (президент Вальтер. – прим. ред.) Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь – ред.), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем", - написал пользователь Paul S."Это довольно заметно, теперь уже во второй раз, что украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России. Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Черное море, а теперь возникло еще одно требование, чтобы Германия играла "лидирующую роль" в борьбе с Россией. Вы что, вообще?" – задался вопросом Meinungshaber."Я не понимаю, почему Германия должна играть здесь роль лидера. Не могу понять обоснование, и слышать о нем я тоже больше не могу", - заявил Heinz S."В первую очередь Германия должна заботиться о собственных проблемах!" – выразил мнение Thorsten L."Лично я считаю, что Германии следует больше воздерживаться и решать, наконец, свои собственные проблемы внутри страны", - добавил Evita."Смешно, что Украина хочет в ЕС. Конечно, лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы. Политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги… Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет", - написал Till Z.Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на прошлой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".
https://ria.ru/20210415/kiev-1728489804.html
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россия, андрей мельник, нато, владимир зеленский, германия, украина, в мире

Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии

01:50 19.04.2021
 
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Немецкие читатели прокомментировали интервью посла Украины в Берлине Андрея Мельника изданию Welt am Sonntag, в котором тот заявил об исторической ответственности ФРГ за вступление страны в НАТО.
Во время интервью Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами. По его словам, Берлин должен сыграть в данном процессе ведущую роль. Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Киеву, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае "вторжения" на Украину.
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15 апреля, 21:24
Немецкий депутат призвал отклонить требования Киева о ядерном статусе
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно (президент Вальтер. – прим. ред.) Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь – ред.), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем", - написал пользователь Paul S.
"Это довольно заметно, теперь уже во второй раз, что украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России. Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Черное море, а теперь возникло еще одно требование, чтобы Германия играла "лидирующую роль" в борьбе с Россией. Вы что, вообще?" – задался вопросом Meinungshaber.
"Я не понимаю, почему Германия должна играть здесь роль лидера. Не могу понять обоснование, и слышать о нем я тоже больше не могу", - заявил Heinz S.
"В первую очередь Германия должна заботиться о собственных проблемах!" – выразил мнение Thorsten L.
"Лично я считаю, что Германии следует больше воздерживаться и решать, наконец, свои собственные проблемы внутри страны", - добавил Evita.
"Смешно, что Украина хочет в ЕС. Конечно, лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы. Политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги… Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет", - написал Till Z.
Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на прошлой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".
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15 апреля, 10:16
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