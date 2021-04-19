https://ria.ru/20210419/mediatek-1728988770.html
MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра
MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра
Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:36
2021-04-19T18:36
2021-04-19T18:36
наука
qualcomm
apple
технологии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает Gizmochina.Якобы, чипмейкер MediaTek уже ведет переговоры с TSMC о заключении контракта на производство 4-нм и, в перспективе, 3-нм платформ. Благодаря этому китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi размещают заказы на новые процессоры именно от MTK.Однако, переход на более тонкий технологический процесс изготовление кристаллов может привести к резкому удорожанию чипов и, впоследствии, самих смартфонов. Подобное уже произошло, например, с процессором Snapdragon 888, который оказался ощутимо дороже предшественника.MediaTek, который пользуется репутацией производителя бюджетных процессоров, собирается выпустить свое решение раньше, чем Apple и Qualcomm. Последние обычно становятся лидерами в "гонке" техпроцессов — в конце 2020 года именно эти компании первыми представили 5-нм чипы.
https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html
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qualcomm, apple, технологии
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает
Gizmochina.
Якобы, чипмейкер MediaTek уже ведет переговоры с TSMC о заключении контракта на производство 4-нм и, в перспективе, 3-нм платформ. Благодаря этому китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi размещают заказы на новые процессоры именно от MTK.
Однако, переход на более тонкий технологический процесс изготовление кристаллов может привести к резкому удорожанию чипов и, впоследствии, самих смартфонов. Подобное уже произошло, например, с процессором Snapdragon 888, который оказался ощутимо дороже предшественника.
MediaTek, который пользуется репутацией производителя бюджетных процессоров, собирается выпустить свое решение раньше, чем Apple
и Qualcomm
. Последние обычно становятся лидерами в "гонке" техпроцессов — в конце 2020 года именно эти компании первыми представили 5-нм чипы.