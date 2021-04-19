Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210419/mediatek-1728988770.html
MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра
MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра
Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:36
2021-04-19T18:36
наука
qualcomm
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592613963_143:0:1078:526_1920x0_80_0_0_02fd37a2628b576376730734714e6468.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает Gizmochina.Якобы, чипмейкер MediaTek уже ведет переговоры с TSMC о заключении контракта на производство 4-нм и, в перспективе, 3-нм платформ. Благодаря этому китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi размещают заказы на новые процессоры именно от MTK.Однако, переход на более тонкий технологический процесс изготовление кристаллов может привести к резкому удорожанию чипов и, впоследствии, самих смартфонов. Подобное уже произошло, например, с процессором Snapdragon 888, который оказался ощутимо дороже предшественника.MediaTek, который пользуется репутацией производителя бюджетных процессоров, собирается выпустить свое решение раньше, чем Apple и Qualcomm. Последние обычно становятся лидерами в "гонке" техпроцессов — в конце 2020 года именно эти компании первыми представили 5-нм чипы.
https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592613963_260:0:961:526_1920x0_80_0_0_cdb36ae8b503f38473b52c4afab6831c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qualcomm, apple, технологии

MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра

18:36 19.04.2021
 
© MediatekMediatek Dimensity
Mediatek Dimensity - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Mediatek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает Gizmochina.
Якобы, чипмейкер MediaTek уже ведет переговоры с TSMC о заключении контракта на производство 4-нм и, в перспективе, 3-нм платформ. Благодаря этому китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi размещают заказы на новые процессоры именно от MTK.
Однако, переход на более тонкий технологический процесс изготовление кристаллов может привести к резкому удорожанию чипов и, впоследствии, самих смартфонов. Подобное уже произошло, например, с процессором Snapdragon 888, который оказался ощутимо дороже предшественника.
MediaTek, который пользуется репутацией производителя бюджетных процессоров, собирается выпустить свое решение раньше, чем Apple и Qualcomm. Последние обычно становятся лидерами в "гонке" техпроцессов — в конце 2020 года именно эти компании первыми представили 5-нм чипы.
Qualcomm Snapdragon 870 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:49Наука
Qualcomm показал новый мобильный процессор Snapdragon 870
 
НаукаQualcommAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Лента новостейМолния