https://ria.ru/20210419/mediatek-1728988770.html

MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра

MediaTek выпустит первый в мире чип по техпроцессу четыре нанометра

Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:36

2021-04-19T18:36

2021-04-19T18:36

наука

qualcomm

apple

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тайваньская компания MediaTek, известная своими однокристальными платформами для смартфонов, готовится к переходу на новый техпроцесс. Об этом сообщает Gizmochina.Якобы, чипмейкер MediaTek уже ведет переговоры с TSMC о заключении контракта на производство 4-нм и, в перспективе, 3-нм платформ. Благодаря этому китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi размещают заказы на новые процессоры именно от MTK.Однако, переход на более тонкий технологический процесс изготовление кристаллов может привести к резкому удорожанию чипов и, впоследствии, самих смартфонов. Подобное уже произошло, например, с процессором Snapdragon 888, который оказался ощутимо дороже предшественника.MediaTek, который пользуется репутацией производителя бюджетных процессоров, собирается выпустить свое решение раньше, чем Apple и Qualcomm. Последние обычно становятся лидерами в "гонке" техпроцессов — в конце 2020 года именно эти компании первыми представили 5-нм чипы.

https://ria.ru/20210119/protsessor-1593729261.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, apple, технологии