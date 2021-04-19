Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210419/mayning-1728893432.html
Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia
Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia
Новая криптовалюта Chia спровоцировала майнеров скупать SSD-накопители и жесткие диски. О новой виртуальной монете и последствиях ее появления сообщает портал... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:09
2021-04-19T11:09
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/36565/46/365654632_0:22:487:296_1920x0_80_0_0_3f5188036701a1619210efb40d49a3d1.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новая криптовалюта Chia спровоцировала майнеров скупать SSD-накопители и жесткие диски. О новой виртуальной монете и последствиях ее появления сообщает портал Tomshardware.Chia относится к новому виду криптовалют, блокчейн которых основан на не привычном "доказательстве работы", а на "доказательстве пространства и времени". Принцип добычи монеты сводится к использованию свободного пространства накопителя. Пока новую криптовалюту можно только добывать, но не торговать ею. Китайские майнеры уже массово закупают жесткие диски емкостью от 4 до 18 ТБ. Из-за постоянных операций чтения и записи твердотельные накопители гораздо хуже подходят для добычи криптовалюты, но цена и на них растет в КНР.Майнинг альткоинов уже привел к затяжному кризису на рынке видеокарт по всему миру. Так, при рекомендованной цене на GeForce RTX 3060 в 30 000 рублей, в России купить этот видеоадаптер дешевле 80 000 рублей не получится.
https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/36565/46/365654632_32:0:456:318_1920x0_80_0_0_a383ea17c0fcd2b21a2508f7853f0a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криптовалюта, компьютерные технологии, технологии

Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia

11:09 19.04.2021
 
© SamsungВнутренний жесткий диск 320ГБ SATA 3.0
Внутренний жесткий диск 320ГБ SATA 3.0 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новая криптовалюта Chia спровоцировала майнеров скупать SSD-накопители и жесткие диски. О новой виртуальной монете и последствиях ее появления сообщает портал Tomshardware.
Chia относится к новому виду криптовалют, блокчейн которых основан на не привычном "доказательстве работы", а на "доказательстве пространства и времени". Принцип добычи монеты сводится к использованию свободного пространства накопителя.
Пока новую криптовалюту можно только добывать, но не торговать ею. Китайские майнеры уже массово закупают жесткие диски емкостью от 4 до 18 ТБ. Из-за постоянных операций чтения и записи твердотельные накопители гораздо хуже подходят для добычи криптовалюты, но цена и на них растет в КНР.
Майнинг альткоинов уже привел к затяжному кризису на рынке видеокарт по всему миру. Так, при рекомендованной цене на GeForce RTX 3060 в 30 000 рублей, в России купить этот видеоадаптер дешевле 80 000 рублей не получится.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00Наука
Золотые видеокарты. Как геймеры стали заложниками жадных спекулянтов
 
Наукакриптовалютакомпьютерные технологииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51Росавиация назначила авиакомпанию Nordwind для выполнения полетов в Иран
11:51Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
11:47Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники
Лента новостейМолния