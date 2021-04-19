https://ria.ru/20210419/mayning-1728893432.html

Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia

Майнеры устроили ажиотаж на рынке жестких дисков из-за криптовалюты Chia

Новая криптовалюта Chia спровоцировала майнеров скупать SSD-накопители и жесткие диски. О новой виртуальной монете и последствиях ее появления сообщает портал... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:09

2021-04-19T11:09

2021-04-19T11:09

наука

криптовалюта

компьютерные технологии

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новая криптовалюта Chia спровоцировала майнеров скупать SSD-накопители и жесткие диски. О новой виртуальной монете и последствиях ее появления сообщает портал Tomshardware.Chia относится к новому виду криптовалют, блокчейн которых основан на не привычном "доказательстве работы", а на "доказательстве пространства и времени". Принцип добычи монеты сводится к использованию свободного пространства накопителя. Пока новую криптовалюту можно только добывать, но не торговать ею. Китайские майнеры уже массово закупают жесткие диски емкостью от 4 до 18 ТБ. Из-за постоянных операций чтения и записи твердотельные накопители гораздо хуже подходят для добычи криптовалюты, но цена и на них растет в КНР.Майнинг альткоинов уже привел к затяжному кризису на рынке видеокарт по всему миру. Так, при рекомендованной цене на GeForce RTX 3060 в 30 000 рублей, в России купить этот видеоадаптер дешевле 80 000 рублей не получится.

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, технологии