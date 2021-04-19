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Матвиенко призвала более четко регулировать интернет-пространство
Матвиенко призвала более четко регулировать интернет-пространство
У России нет цели закрыть своё интернет-пространство от всего мира, однако оно нуждается в более четком регулировании ради безопасности государства и общества,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:45
2021-04-19T14:45
2021-04-19T14:45
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У России нет цели закрыть своё интернет-пространство от всего мира, однако оно нуждается в более четком регулировании ради безопасности государства и общества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных, а порой и откровенно вредительских действий. Диапазон примеров колоссален - от распространения фейковой информации до попыток влияния на внутренние дела государств", - заявила она, открывая заседание научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.По ее словам, подобные ситуации вызывают серьёзное беспокойство, тем более что Россия является важным участникам глобального цифрового пространства."Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. Это абсолютно точно. Но в то же время мы считаем, пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html
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РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
У России
нет цели закрыть своё интернет-пространство от всего мира, однако оно нуждается в более четком регулировании ради безопасности государства и общества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных, а порой и откровенно вредительских действий. Диапазон примеров колоссален - от распространения фейковой информации до попыток влияния на внутренние дела государств", - заявила она, открывая заседание научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.
По ее словам, подобные ситуации вызывают серьёзное беспокойство, тем более что Россия является важным участникам глобального цифрового пространства.
"Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. Это абсолютно точно. Но в то же время мы считаем, пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - заявила Матвиенко.