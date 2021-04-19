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SputnikPro продолжает расширять географию в странах Азии и Африки
SputnikPro продолжает расширять географию в странах Азии и Африки
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-классы для слушателей из Непала и Эфиопии. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:02
2021-04-19T17:02
2021-04-19T17:02
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik
риа новости
непал
эфиопия
технологии
новости агентства
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МОСКВА, 19 апреля — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-классы для слушателей из Непала и Эфиопии. В понедельник перед журналистами непальского интернет-портала Naya Patrika выступил советник агентства Олег Дмитриев, рассказав о специфике создания востребованного контента в современных медиа. Участники поблагодарили Sputnik за лекцию и поделились своими впечатлениями. Один из журналистов Джанардан Барал отметил: "Подобная открытая дискуссия позволяет углубить наши профессиональные знания. Мы обменялись позитивными практиками из опыта и обсудили, насколько важно выбрать правильный угол подачи новости и какие приемы для этого есть, что определенно поможет нам в будущем". Также ранее 16 апреля прошла онлайн-лекция для крупнейшего информационного агентства Эфиопии ENA. О том, как работают журналисты международного СМИ в стремительно меняющемся мире, молодым профессионалам рассказала заместитель директора объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева."Спасибо за увлекательную лекцию и возможность обмена опытом. Материал, который мы услышали, был актуальным и полезным. Желаем проекту дальнейшего расширения", - прокомментировал журналист ENA Менгисту Зевди Хайлемариам.SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Турции, Эстонии и Южной Осетии.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, риа новости, непал, эфиопия, технологии, новости агентства
МОСКВА, 19 апреля — РИА Новости.
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-классы для слушателей из Непала и Эфиопии
.
В понедельник перед журналистами непальского интернет-портала Naya Patrika выступил советник агентства Олег Дмитриев, рассказав о специфике создания востребованного контента в современных медиа.
Участники поблагодарили Sputnik за лекцию и поделились своими впечатлениями. Один из журналистов Джанардан Барал отметил: "Подобная открытая дискуссия позволяет углубить наши профессиональные знания. Мы обменялись позитивными практиками из опыта и обсудили, насколько важно выбрать правильный угол подачи новости и какие приемы для этого есть, что определенно поможет нам в будущем".
"Обмен между представителями разных стран и культур особенно полезен, если мы вместе обсуждаем конкретные профессиональные вопросы. Именно это и случилось сегодня с коллегами из Непала. Очень понравилось находить сквозь расстояния пути решения насущных журналистских проблем", - подчеркнул Олег Дмитриев по итогам сессии.
Также ранее 16 апреля прошла онлайн-лекция для крупнейшего информационного агентства Эфиопии ENA. О том, как работают журналисты международного СМИ в стремительно меняющемся мире, молодым профессионалам рассказала заместитель директора объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева.
"Спасибо за увлекательную лекцию и возможность обмена опытом. Материал, который мы услышали, был актуальным и полезным. Желаем проекту дальнейшего расширения", - прокомментировал журналист ENA Менгисту Зевди Хайлемариам.
"Диалог с коллегами из Эфиопского информационного агентства получился очень насыщенным, было приятно получить столько вопросов. Участников интересовал широкий спектр тем от фейк-ньюс до тонкостей освещения выборов. Надеюсь, что на дальнейших мастер-классах эфиопские журналисты будет столь же заинтересованы и активны", - заключила Татьяна Кухарева.
SputnikPro
— проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии
, Азербайджане, Армении
, Белоруссии, Греции
, Грузии, Индии
, Киргизии, Турции
, Эстонии и Южной Осетии
.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве
.