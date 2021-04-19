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SputnikPro продолжает расширять географию в странах Азии и Африки

SputnikPro продолжает расширять географию в странах Азии и Африки

Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-классы для слушателей из Непала и Эфиопии. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:02

2021-04-19T17:02

2021-04-19T17:02

радио sputnik

миа "россия сегодня"

sputnik

риа новости

непал

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МОСКВА, 19 апреля — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-классы для слушателей из Непала и Эфиопии. В понедельник перед журналистами непальского интернет-портала Naya Patrika выступил советник агентства Олег Дмитриев, рассказав о специфике создания востребованного контента в современных медиа. Участники поблагодарили Sputnik за лекцию и поделились своими впечатлениями. Один из журналистов Джанардан Барал отметил: "Подобная открытая дискуссия позволяет углубить наши профессиональные знания. Мы обменялись позитивными практиками из опыта и обсудили, насколько важно выбрать правильный угол подачи новости и какие приемы для этого есть, что определенно поможет нам в будущем". Также ранее 16 апреля прошла онлайн-лекция для крупнейшего информационного агентства Эфиопии ENA. О том, как работают журналисты международного СМИ в стремительно меняющемся мире, молодым профессионалам рассказала заместитель директора объединенной дирекции иновещания Татьяна Кухарева."Спасибо за увлекательную лекцию и возможность обмена опытом. Материал, который мы услышали, был актуальным и полезным. Желаем проекту дальнейшего расширения", - прокомментировал журналист ENA Менгисту Зевди Хайлемариам.SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Турции, Эстонии и Южной Осетии.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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