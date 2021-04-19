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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
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НАСА показало видео первого запуска вертолета Ingenuity на Марсе
НАСА показало видео первого запуска вертолета Ingenuity на Марсе
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало видео первого полета аппарата Ingenuity над поверхностью Марса. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:46
2021-04-19T16:09
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало видео первого полета аппарата Ingenuity над поверхностью Марса.Беспилотник весом менее двух килограммов поднялся на высоту чуть более трех метров, "завис" над поверхностью Красной планеты почти на минуту и опустился обратно.Миссию признали успешной. Данные об испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.Ingenuity прибыл на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата, передавать ученым снимки и другую важную информацию.
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Покорение Марса: вертолет NASA совершил первый полет над поверхностью планеты
Покорение Марса: вертолет NASA совершил первый полет над поверхностью планеты
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земля, марс, космос - риа наука, наса, сша

НАСА показало видео первого запуска вертолета Ingenuity на Марсе

15:46 19.04.2021 (обновлено: 16:09 19.04.2021)
 
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало видео первого полета аппарата Ingenuity над поверхностью Марса.
Беспилотник весом менее двух килограммов поднялся на высоту чуть более трех метров, "завис" над поверхностью Красной планеты почти на минуту и опустился обратно.
Миссию признали успешной. Данные об испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.
Ingenuity прибыл на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата, передавать ученым снимки и другую важную информацию.
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